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В омских Нефтяниках на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

13 июля 2023, 04:08
Фото: 1MI
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В Нефтяниках в Омске на один отключат холодную воду

На участке заменят запорную арматуру.

В следующий понедельник, 17 июля, в Нефтяниках на одни день отключат холодную воду. Как сообщается на сайте «Росводоканала», на участке будут менять запорную арматуру.

Воды не будет с 10:00 до 23:00 у следующих абонентов:

1. пр. Мира, 165, 165б, 165в, 165г, 167, 167а, 167б, 167/1, 167/2, 167/3 — жилые дома;
2. пр. Мира, д. 165а — Городской центр психологической, медицинской и социальной помощи Омска.

В Омскводоканале просят жильцов запастись водой.

Ранее Город55 сообщал, что жители Омской области остались без водоснабжения в аномальную жару. Причины отключения разные. Омичи жалуются, что не могут ни помыться, ни приготовить еду.

«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
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#Евгений Игишев#Водоканал#Росводоканал#Отключение воды#Ремонт водопровода#Нефтяники#Омск#Омская область
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