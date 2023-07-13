В омских Нефтяниках на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В следующий понедельник, 17 июля, в Нефтяниках на одни день отключат холодную воду. Как сообщается на сайте «Росводоканала», на участке будут менять запорную арматуру.
Воды не будет с 10:00 до 23:00 у следующих абонентов:
1. пр. Мира, 165, 165б, 165в, 165г, 167, 167а, 167б, 167/1, 167/2, 167/3 — жилые дома;
2. пр. Мира, д. 165а — Городской центр психологической, медицинской и социальной помощи Омска.
В Омскводоканале просят жильцов запастись водой.
Ранее Город55 сообщал, что жители Омской области остались без водоснабжения в аномальную жару. Причины отключения разные. Омичи жалуются, что не могут ни помыться, ни приготовить еду.