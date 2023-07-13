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В Омске увеличат количество автобусов на маршруте № 24 до Левого берега

13 июля 2023, 11:13
Фото: Город55
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Пока что дополнительные автобусы будут запускать по выходным.

В областном центре увеличат количество рейсов на автобусном маршруте № 24. Соответствующее решение было принято после жалоб омичей на новую транспортную систему пассажирского транспорта. Дополнительный подвижной состав будут пускать в выходные дни с субботы, 15 июля.

«Отправление автобусов от конечной остановки „Железнодорожный вокзал“ в направлении Левобережья после 20 часов будет осуществляться в 20:02, 20:15, 20:29, 20:42, 20:56, 21:12, 21:28, 21:40, 22:00, 22:00 часов с интервалом движения 13-14 минут. Плановое прохождение указанных рейсов через остановку общественного транспорта КДЦ „Маяковский“ в 20:20, 20:33, 20:47, 21:00, 21:14, 21:30, 21:46, 21:58, 22:18, 22:38», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест у себя в телеграме.

В будние дни автобусов на маршруте № 24 также будет больше. Пока что этот вопрос еще обсуждается специалистами департамента транспорта. Градоначальник отметил, что в профильном ведомстве также думают над тем, как улучшить транспортное сообщение между новыми и старыми жилыми массивами на Левом берегу.

Напомним, что с начала июля в Омске кардинально изменилась схема движения общественного транспорта в центральной части города. Многие автобусы малого класса (маршрутки) теперь курсируют по Маршала Жукова. Горожане по этому поводу высказывают немало жалоб.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Сергей шелест#Город#Транспорт#Общественный транспорт#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт
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