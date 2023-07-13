В Омске увеличат количество автобусов на маршруте № 24 до Левого берега

В будние дни автобусов на маршруте № 24 также будет больше. Пока что этот вопрос еще обсуждается специалистами департамента транспорта. Градоначальник отметил, что в профильном ведомстве также думают над тем, как улучшить транспортное сообщение между новыми и старыми жилыми массивами на Левом берегу.