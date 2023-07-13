В Москве студент погиб после купания в фонтане

Posted Сегодня, 21:00
Published Сегодня, 21:00
Modified Сегодня, 21:16
Updated Сегодня, 21:16
Молодой человек вместе со своей сестрой катался на велосипеде. Он решил искупаться в фонтане и получил удар током. Его сестра попыталась спасти брата и позвала на помощь, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Незамедлительно была вызвана скорая помощь, но врачи не смогли вернуть пострадавшего к жизни. Полиция оцепила территорию вокруг фонтана, чтобы провести проверку данного инцидента.