Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:00

Published Сегодня, 21:00

Modified Сегодня, 21:16

Updated Сегодня, 21:16

В Москве студент погиб после купания в фонтане

12 июля 2023, 21:00
В Москве во время купания в фонтане погиб студент известного технического университета. Инцидент случился ночью на площади Академика Курчатова в районе Щукино.

Молодой человек вместе со своей сестрой катался на велосипеде. Он решил искупаться в фонтане и получил удар током. Его сестра попыталась спасти брата и позвала на помощь, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Незамедлительно была вызвана скорая помощь, но врачи не смогли вернуть пострадавшего к жизни. Полиция оцепила территорию вокруг фонтана, чтобы провести проверку данного инцидента.

Подпишитесь
Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек
Сегодня, 09:26
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
Сегодня, 06:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Сегодня, 10:16
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Сегодня, 07:40
В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин
Сегодня, 10:45