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Ударил ножом 19 раз. Омича будут судить за убийство своего знакомого

13 июля 2023, 03:39
Фото: 1MI
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Омич пойдет под суд за убийство своего знакомого

Чтобы скрыть улики, подозреваемый упаковал тело знакомого в пакет и вынес в ближайший мусорный бак.

В Омске перед судом предстанет 43-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве, сообщили сегодня, 13 июля, в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла ночью 24 апреля.

Следователи выяснили, что у подозреваемого возник конфликт с 33-летним знакомым. Мужчина нанес ему не менее 19 ножевых ранений. Известно, что фигурант уголовного дела в момент преступления был пьян. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть улики, подозреваемый упаковал тело знакомого в пакет и вынес в ближайший мусорный бак.

Мужчина полностью признал свою вину. Дело рассмотрит Советский районный суд Омска. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Евгений Игишев#Полиция#Прокуратура#Убийство#Уголовное дело#Суд#Происшествия#Омск#Омская область
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