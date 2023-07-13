Ударил ножом 19 раз. Омича будут судить за убийство своего знакомого

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
В Омске перед судом предстанет 43-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве, сообщили сегодня, 13 июля, в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла ночью 24 апреля.
Следователи выяснили, что у подозреваемого возник конфликт с 33-летним знакомым. Мужчина нанес ему не менее 19 ножевых ранений. Известно, что фигурант уголовного дела в момент преступления был пьян. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Чтобы скрыть улики, подозреваемый упаковал тело знакомого в пакет и вынес в ближайший мусорный бак.
Мужчина полностью признал свою вину. Дело рассмотрит Советский районный суд Омска. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.