Ударил ножом 19 раз. Омича будут судить за убийство своего знакомого

Следователи выяснили, что у подозреваемого возник конфликт с 33-летним знакомым. Мужчина нанес ему не менее 19 ножевых ранений. Известно, что фигурант уголовного дела в момент преступления был пьян. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.