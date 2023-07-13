Ученый прокомментировал сообщение о мощной солнечной буре в 2025 году

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Он пояснил, что подобные явления можно предсказать в значительной степени. Максимум солнечной активности действительно приходится на 2025 год. Солнце периодически выбрасывает потоки плазмы в разные стороны, включая Землю, в период максимальной активности. Это называется магнитными бурями на Земле, так как поток плазмы взаимодействует с магнитным полем планеты, пишет RT.
Ученый объяснил, что максимумы и минимумы солнечной активности можно объяснить просто. В минимуме проявляется около 50 единиц активности, а в максимуме — около 250 или больше. Он также отметил, что максимумы бывают разных размеров, и сложно предсказать, какой будет в 2025 году.
Солнечные бури могут продолжаться несколько суток. Их длительность зависит от ширины потока плазмы. Последствия бурь могут включать перебои в электроснабжении и проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.
Эйсмонт отметил, что перебои в электроснабжении могут быть обширными. Бури также могут вызывать помехи в связи и повредить спутники и их приборы. У метеозависимых людей возможны ухудшение здоровья и проблемы. В такие периоды им рекомендуется избегать лишних физических нагрузок и следовать указаниям врачей, так как количество инфарктов и инсультов статистически увеличивается.