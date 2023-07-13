Ученый прокомментировал сообщение о мощной солнечной буре в 2025 году

Ученый объяснил, что максимумы и минимумы солнечной активности можно объяснить просто. В минимуме проявляется около 50 единиц активности, а в максимуме — около 250 или больше. Он также отметил, что максимумы бывают разных размеров, и сложно предсказать, какой будет в 2025 году.