Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Ученый прокомментировал сообщение о мощной солнечной буре в 2025 году

13 июля 2023, 07:02
Натан Эйсмонт, ученый из Института космических исследований (ИКИ) РАН, прокомментировал информацию Daily Star о предстоящей солнечной буре в 2025 году, которая, возможно, вызовет «интернет-апокалипсис».

Он пояснил, что подобные явления можно предсказать в значительной степени. Максимум солнечной активности действительно приходится на 2025 год. Солнце периодически выбрасывает потоки плазмы в разные стороны, включая Землю, в период максимальной активности. Это называется магнитными бурями на Земле, так как поток плазмы взаимодействует с магнитным полем планеты, пишет RT.

Ученый объяснил, что максимумы и минимумы солнечной активности можно объяснить просто. В минимуме проявляется около 50 единиц активности, а в максимуме — около 250 или больше. Он также отметил, что максимумы бывают разных размеров, и сложно предсказать, какой будет в 2025 году.

Солнечные бури могут продолжаться несколько суток. Их длительность зависит от ширины потока плазмы. Последствия бурь могут включать перебои в электроснабжении и проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.

Эйсмонт отметил, что перебои в электроснабжении могут быть обширными. Бури также могут вызывать помехи в связи и повредить спутники и их приборы. У метеозависимых людей возможны ухудшение здоровья и проблемы. В такие периоды им рекомендуется избегать лишних физических нагрузок и следовать указаниям врачей, так как количество инфарктов и инсультов статистически увеличивается.

Подпишитесь
В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера
Сегодня, 05:05
Пьем и моемся. В Омске во время 40-градусной жары использовали рекордный объем воды
Сегодня, 05:07
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Вчера, 10:16
В омских Нефтяниках на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 04:08
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Вчера, 07:40
Специалисты по тарифам. Омская РЭК опубликовала вакансии с зарплатой до 56 тысяч
Сегодня, 03:00