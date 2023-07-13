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Posted Сегодня, 20:47

Published Сегодня, 20:47

Modified Сегодня, 20:59

Updated Сегодня, 20:59

Специалист рассказал, к каким проблемам приводит отсутствие подвижности у ребенка

13 июля 2023, 20:47
Игорь Пугачёв, генеральный директор компаний Sportzania, выделил основные проблемы, возникающие у детей из-за малой активности.

Длительное нахождение в помещении без активного движения негативно влияет на позвоночник, пишет runews24.ru. Отсутствие физической нагрузки ослабляет мышцы спины, что может вызывать искривление позвоночника и проблемы с осанкой.

Время, проведенное в закрытом помещении, может сформировать у детей неправильные привычки в еде. Они могут чувствовать себя более голодными или терять аппетит. Такие изменения могут привести к злоупотреблению вредной пищей, фастфудом или пропуску приемов пищи, что отрицательно сказывается на весе.

Малоподвижный образ жизни негативно влияет на эмоциональное состояние детей. Они могут испытывать тревожность, раздражительность и уязвимость. Наоборот, нахождение на свежем воздухе способствует снижению стресса, нормализации давления и частоты сердечных сокращений, а также повышению настроения и улучшению психического здоровья.

Чрезмерное количество времени, проводимого за гаджетами и в закрытых помещениях, может повредить зрение и привести к развитию близорукости. Чтобы избежать этого, полезно регулярно находиться на свежем воздухе и смотреть на дальние объекты.

Солнечный свет является источником витамина D, который необходим для роста и развития детей. Если ребенок проводит много времени в помещении, особенно в зимний период, то ему может не хватать этого витамина. Поэтому важно выходить на улицу в светлое время суток и правильно питаться.

Пугачёв во время летних каникул призывает организовывать разнообразные занятия, учитывать интересы ребенка и находить баланс между активностью и отдыхом. Важно также постепенно вернуться к привычному режиму после каникул, чтобы облегчить адаптацию к повседневной жизни.

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