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Published Сегодня, 21:21

Modified Сегодня, 21:23

Updated Сегодня, 21:23

Сомнолог назвала болезни, к которым приводит постоянный недосып

12 июля 2023, 21:21
Врач-сомнолог Ирина Завалко поделилась информацией о том, что постоянный недостаток сна может вызвать снижение эффективности работы и мотивации, а также спровоцировать появление различных заболеваний.

Она рассказала об этом в интервью изданию Pravda.Ru, пишет Общественная служба новостей.

По словам эксперта, регулярное недостаточное количество сна может в долгосрочной перспективе повысить вероятность нарушения обмена веществ в организме. Это может привести к набору лишнего веса или даже ожирению, проблемам с переносимостью глюкозы и впоследствии к развитию сахарного диабета.

Сомнолог отметила, что недостаток сна также может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, включая артериальную гипертензию. Существует даже реальный риск возникновения депрессии, предупредила специалист. Врач объяснила, что хронический недостаток сна может быть связан с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

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