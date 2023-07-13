Сомнолог назвала болезни, к которым приводит постоянный недосып

По словам эксперта, регулярное недостаточное количество сна может в долгосрочной перспективе повысить вероятность нарушения обмена веществ в организме. Это может привести к набору лишнего веса или даже ожирению, проблемам с переносимостью глюкозы и впоследствии к развитию сахарного диабета.