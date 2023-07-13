Сомнолог назвала болезни, к которым приводит постоянный недосып

Posted Сегодня, 21:21
Published Сегодня, 21:21
Modified Сегодня, 21:23
Updated Сегодня, 21:23
Она рассказала об этом в интервью изданию Pravda.Ru, пишет Общественная служба новостей.
По словам эксперта, регулярное недостаточное количество сна может в долгосрочной перспективе повысить вероятность нарушения обмена веществ в организме. Это может привести к набору лишнего веса или даже ожирению, проблемам с переносимостью глюкозы и впоследствии к развитию сахарного диабета.
Сомнолог отметила, что недостаток сна также может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, включая артериальную гипертензию. Существует даже реальный риск возникновения депрессии, предупредила специалист. Врач объяснила, что хронический недостаток сна может быть связан с повышенным риском развития онкологических заболеваний.