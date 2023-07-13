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Сидели на руках. Под Омском в кювет перевернулся ВАЗ с малолетними пассажирами

13 июля 2023, 10:43
Фото: УМВД РФ по Омской области

Под Омском в кювете нашли перевернутый ВАЗ с малолетними пассажирами

Среди пострадавших оказались не только дети, но и взрослые.

Вчера вечером, 12 июля, в Кормиловском районе произошла авария с пострадавшими. Сообщение о происшествии сотрудники региональной Госавтоинспекции получили в 20:30.

По данным регионального УМВД, ДТП случилось на грунтовой дороге между деревнями Спайка и Комсомол. В какой-то момент 51-летний водитель ВАЗ-21310 не справился с управлением, так что машина съехала в кювет и перевернулась.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Водитель и его пассажиры, женщина 1992 г. р., девочка 2016 г. р. и мальчик 2022 г. р., были госпитализированы. Помимо них в салоне находились мальчик 2011 г. р. и девочка 2009 г. р. Им на месте оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как выяснили инспекторы, детей перевозили с нарушением правил. В отношении водителя возбудили административное делопроизводство по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Держать ребенка на руках нельзя, при ударе его практически невозможно удержать, отмечают полицейские.

«Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, ребенок получает дополнительные травмы», — добавили в УМВД.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Детали и причины случившегося станут известны позднее. Ранее Город55 писал о аварии в Нововаршавском районе. Одной из пострадавших стала девочка 2013 г. р. Как позже выяснилось, водитель сел за руль выпившим.

Под Омском пьяный водитель перевернулся с парнем и маленькой девочкой в кювет
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Дети#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Авария с пострадавшими
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