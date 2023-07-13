Сидели на руках. Под Омском в кювет перевернулся ВАЗ с малолетними пассажирами

Водитель и его пассажиры, женщина 1992 г. р., девочка 2016 г. р. и мальчик 2022 г. р., были госпитализированы. Помимо них в салоне находились мальчик 2011 г. р. и девочка 2009 г. р. Им на месте оказали медицинскую помощь и отпустили домой.