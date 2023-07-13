Сидели на руках. Под Омском в кювет перевернулся ВАЗ с малолетними пассажирами

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Вчера вечером, 12 июля, в Кормиловском районе произошла авария с пострадавшими. Сообщение о происшествии сотрудники региональной Госавтоинспекции получили в 20:30.
По данным регионального УМВД, ДТП случилось на грунтовой дороге между деревнями Спайка и Комсомол. В какой-то момент 51-летний водитель ВАЗ-21310 не справился с управлением, так что машина съехала в кювет и перевернулась.
Водитель и его пассажиры, женщина 1992 г. р., девочка 2016 г. р. и мальчик 2022 г. р., были госпитализированы. Помимо них в салоне находились мальчик 2011 г. р. и девочка 2009 г. р. Им на месте оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Как выяснили инспекторы, детей перевозили с нарушением правил. В отношении водителя возбудили административное делопроизводство по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Держать ребенка на руках нельзя, при ударе его практически невозможно удержать, отмечают полицейские.
«Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, ребенок получает дополнительные травмы», — добавили в УМВД.
По факту случившегося полицейские проводят проверку. Детали и причины случившегося станут известны позднее. Ранее Город55 писал о аварии в Нововаршавском районе. Одной из пострадавших стала девочка 2013 г. р. Как позже выяснилось, водитель сел за руль выпившим.