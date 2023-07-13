С певицы Пелагеи потребовали 11 млн рублей после развода с нападающим «Авангарда»

Чего именно касается долг, не уточняется, однако на сайте Никулинского районного суда есть информация о завершении тяжбы с бывшим мужем артистки, хоккеистом омского «Авангарда» Иваном Телегиным. Он пытался отсудить у Пелагеи алименты, и суд встал на его сторону.