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С певицы Пелагеи потребовали 11 млн рублей после развода с нападающим «Авангарда»

13 июля 2023, 10:39
Фото: Midjourney
Столичный суд обязал артистку заплатить больше 11 млн рублей.

В отношении певицы Пелагеи (настоящее имя — Полина Смирнова) 23 июня 2023 года начато исполнительное производство на сумму более 11 млн рублей. Об этом сообщает портал Atas.info.

Чего именно касается долг, не уточняется, однако на сайте Никулинского районного суда есть информация о завершении тяжбы с бывшим мужем артистки, хоккеистом омского «Авангарда» Иваном Телегиным. Он пытался отсудить у Пелагеи алименты, и суд встал на его сторону.

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#Ольга Акамова
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