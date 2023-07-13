Пьяный мужчина в Мегионе убил хаски из-за отказа выполнить команды

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По словам местной жительницы Ольги Алексеевой, группа мужчин, находившихся в гаражах, с целью самоутверждения решила жестоко убить собаку, которая смотрела на них своими добрыми голубыми глазами, как небо. Присутствовали женщины и дети, свидетельствующие о происходившем. После происшествия «герои» скрылись, спрятавшись в своих убежищах, пишет ФедералПресс.
После получения серьезных травм собака была доставлена ветеринарной клиникой волонтерами. Однако по пути туда животное скончалось. Местные жители требуют наказания для убийцы, который носит при себе холодное оружие. Сообщается, что хаски Грэй оказался на улице после эвакуации из аварийного дома, а его хозяева не забрали его с собой в новую квартиру.