Пьяный мужчина в Мегионе убил хаски из-за отказа выполнить команды

После получения серьезных травм собака была доставлена ветеринарной клиникой волонтерами. Однако по пути туда животное скончалось. Местные жители требуют наказания для убийцы, который носит при себе холодное оружие. Сообщается, что хаски Грэй оказался на улице после эвакуации из аварийного дома, а его хозяева не забрали его с собой в новую квартиру.