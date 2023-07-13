Психолог рассказала, как подготовить ребенка к прогулкам без родителей

Одной из основных опасностей, с которыми может столкнуться ребёнок, является проезжая часть дороги. Также следует обратить внимание на животных, незнакомых людей и опасные сооружения. Дети, как правило, испытывают желание исследовать запрещенное или ограниченное, поэтому важно заранее объяснить ребёнку причины, почему это не стоит делать. Решение о том, когда позволить ребёнку гулять самостоятельно, должно быть принято индивидуально каждым родителем. Оно зависит от психологического состояния и воспитания ребёнка, а также от правил семьи. Некоторые считают, что чем раньше ребёнок начнет гулять один, тем больше он станет самостоятельным. Другие же считают, что до тех пор пока ребёнок не научится анализировать события и предвидеть последствия своих действий, ему лучше не находиться на улице одному. Об этом изданию RuNews24.ru рассказала, главный методист департамента дополнительного образования SportZania Полина Васина.