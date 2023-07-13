Психолог рассказала, как подготовить ребенка к прогулкам без родителей

Posted Сегодня, 21:46
Published Сегодня, 21:46
Modified Сегодня, 21:57
Updated Сегодня, 21:57
Одной из основных опасностей, с которыми может столкнуться ребёнок, является проезжая часть дороги. Также следует обратить внимание на животных, незнакомых людей и опасные сооружения. Дети, как правило, испытывают желание исследовать запрещенное или ограниченное, поэтому важно заранее объяснить ребёнку причины, почему это не стоит делать. Решение о том, когда позволить ребёнку гулять самостоятельно, должно быть принято индивидуально каждым родителем. Оно зависит от психологического состояния и воспитания ребёнка, а также от правил семьи. Некоторые считают, что чем раньше ребёнок начнет гулять один, тем больше он станет самостоятельным. Другие же считают, что до тех пор пока ребёнок не научится анализировать события и предвидеть последствия своих действий, ему лучше не находиться на улице одному. Об этом изданию RuNews24.ru рассказала, главный методист департамента дополнительного образования SportZania Полина Васина.
По её словам, для многих учащихся младших классов стало нормой посещать школу без взрослых, если она находится рядом и не требует перехода через дорогу. Часто это происходит после уроков, когда дети идут домой вместе и могут остановиться на площадке или в парке. Родители могут начать разрешать детям гулять самостоятельно в такое время.
Важно предварительно обсудить с ребенком правила дорожного движения, безопасные маршруты и способы вернуться домой. Договориться можно о запретных местах, расстоянии, которое ребенок может пройти от дома, и времени его возвращения. Необходимо объяснить, что ребенку важно держаться связи с родителями, чтобы они знали, что все в порядке. Можно договориться заранее позвонить за полчаса до назначенного времени, чтобы родители знали, скоро ли ребенок вернется.
Также нельзя упускать из виду, что приход домой не должен ассоциироваться с криками или наказаниями.
Васина рекомендует обязательно обговорить с ребенком правила взаимодействия с незнакомцами. Нельзя разговаривать с ними и следует уходить сразу, не предоставляя никакой информации о себе.
Ребенку не стоит гладить уличных котят и подходить к безнадзорным собакам. В случае, если было какое-то взаимодействие с незнакомым животным, необходимо избегать прикосновений к своему лицу и использования грязных рук при еде.
Чтобы ребенок чувствовал себя безопасно, можно включить специальную функцию «горячей клавиши» на телефоне, которая будет вызывать родителей, если возникнет ситуация, требующая помощи. Существуют также браслеты с тревожной кнопкой и смарт-часы, которые отслеживают местоположение ребенка.
Первая самостоятельная прогулка — это естественное желание ребенка и новый этап его развития. Важно поддержать его в этом и заметить, какие навыки и знания он приобрел на пути к самостоятельности, резюмировала эксперт.