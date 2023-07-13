Психолог рассказал, в какой одежде лучше всего засыпать

Posted Сегодня, 21:17
Published Сегодня, 21:17
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Лента.ру».
По словам специалиста, многие люди предпочитают спать в пижаме по причине комфорта и ощущения безопасности, которое она дает. Они могут иметь даже определенную любимую одежду для сна, которая помогает им успокоиться и заснуть быстрее. Коридзе отмечает, что у таких людей процесс перехода ко сну становится важным ритуалом.
Психолог объясняет, что такая привычка обычно формируется в детстве и запоминается телом и мозгом как символ защиты и безопасности.
Специалист указывает, что не всегда одежда для сна оказывается удобной, и это может создавать проблемы с высыпанием. Она может стеснять кровеносные сосуды, скапливать веревки, или быть слишком жаркой, что в итоге приводит к ухудшению эмоционального состояния во время сна.
Коридзе считает, что одной из наиболее распространенных причин дискомфорта во время сна является перегревание из-за ночной одежды.
Психолог также отмечает, что некоторые люди предпочитают спать без одежды, так как в этом случае они чувствуют полную свободу. Он при этом подчеркивает, что важно учитывать мнение и комфорт людей, с которыми они живут.