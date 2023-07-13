Психолог рассказал, в какой одежде лучше всего засыпать

Специалист указывает, что не всегда одежда для сна оказывается удобной, и это может создавать проблемы с высыпанием. Она может стеснять кровеносные сосуды, скапливать веревки, или быть слишком жаркой, что в итоге приводит к ухудшению эмоционального состояния во время сна.