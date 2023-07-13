Психолог оценила идею «Отцовской карты»

«Вероятнее всего, ей будут пользоваться больше мам. У меня есть такое подозрение. Но может быть появление „Отцовской карты“ и пап наведет на мысли о том, что проводить время и уделять внимание детям — это не зазорно, а наоборот очень важно, почетно и полезно со всех точек зрения», — добавила Метальникова.