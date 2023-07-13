Психолог оценила идею «Отцовской карты»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Такое предложение было озвучено вице-спикером Борисом Чернышовым, который считает, что такая инициатива поможет отцам активнее участвовать в воспитании своих детей, что обычно является занятием матерей.
Психолог Александра Метальникова положительно оценила эту идею. Она считает, что «Отцовская карта» может способствовать расширению кругозора детей и положительно влиять на их развитие, если родители потратят эти деньги на культурные мероприятия.
«Если дети ни разу не посещали музей за свою жизнь, то это может стать событием, которое изменит их жизнь. Особенно, если музей или выставка соответствуют интересам и талантам ребенка. Это поможет расширить его кругозор. В Москве есть замечательные музеи и выставки в этом плане. Я полностью поддерживаю инициативу нашего правительства», — сказала психолог в интервью интернет-изданию «Подмосковье Сегодня».
Метальникова также предполагает, что картой будут пользоваться не только отцы, но это не умаляет эффективности программы.
«Вероятнее всего, ей будут пользоваться больше мам. У меня есть такое подозрение. Но может быть появление „Отцовской карты“ и пап наведет на мысли о том, что проводить время и уделять внимание детям — это не зазорно, а наоборот очень важно, почетно и полезно со всех точек зрения», — добавила Метальникова.