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Правительство РФ одобрило список освобожденных от налога на сверхприбыль компаний

13 июля 2023, 18:21
Правительство России одобрило поправки, предложенные Министерством финансов, которые уточняют список компаний, освобожденных от уплаты налога на сверхприбыль. Таким образом, несколько категорий компаний больше не будут подлежать оплате данного налога.

В первую очередь, речь идет о застройщиках, привлекающих средства граждан через эскроу-счета. Из-за особенностей таких сделок и для защиты интересов инвесторов, эти компании больше не обязаны платить налог на сверхприбыль.

Также из списка исключаются кредитные и некредитные финансовые организации, которые находятся под мерами по предотвращению банкротства. Учитывая сложности и специфику их работы, эти компании теперь освобождены от обязательства уплаты налога на сверхприбыль.

Кроме того, компании, которые не получили доходов от продаж в 2018 и 2019 годах, теперь также не обязаны платить данный налог. В связи с отсутствием доходов за указанный период, эти компании больше не подлежат уплате налога на сверхприбыль.

Однако стоит отметить, что точное определение компаний, освобожденных от данного налога, не означает его полную отмену. Он по-прежнему применяется к другим организациям и предприятиям в соответствии с действующим законодательством.

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