После пожара в свердловском селе Шайдуриха найдено тело женщины

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Пока следственное управление Следственного комитета не прокомментировало ситуацию. Однако телеграм-канал, связанный с пиарщиками губернатора Евгения Куйвашева, утверждает, что погибшей была 73-летняя пенсионерка, пишет ФедералПресс.
В результате пожара двое мужчин получили ранения: один находится в больнице с ожогами ног, а второй отказался от госпитализации, имея ожоги рук. По данным указанного канала, один из пострадавших является супругом погибшей женщины.
Сегодня же начали принимать заявки от пострадавших для единовременной выплаты. Специалисты составляют социальные паспорта, на основе которых будет оказываться индивидуальная помощь.