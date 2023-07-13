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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

После пожара в свердловском селе Шайдуриха найдено тело женщины

13 июля 2023, 07:12
После пожара, который уничтожил десятки домов в селе Шайдуриха Свердловской области, было обнаружено тело женщины. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Пока следственное управление Следственного комитета не прокомментировало ситуацию. Однако телеграм-канал, связанный с пиарщиками губернатора Евгения Куйвашева, утверждает, что погибшей была 73-летняя пенсионерка, пишет ФедералПресс.

В результате пожара двое мужчин получили ранения: один находится в больнице с ожогами ног, а второй отказался от госпитализации, имея ожоги рук. По данным указанного канала, один из пострадавших является супругом погибшей женщины.

Сегодня же начали принимать заявки от пострадавших для единовременной выплаты. Специалисты составляют социальные паспорта, на основе которых будет оказываться индивидуальная помощь.

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