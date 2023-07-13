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Политолог отмечает отсутствие единого номера при коммунальных авариях

13 июля 2023, 07:09
Антон Орлов, руководитель Института исследования проблем современной политики, предложил ввести специальный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб.

В настоящее время в России существует единый номер экстренных служб — 112, по которому можно вызвать полицию, пожарную службу, скорую помощь и аварийную службу газа. Однако при коммунальных авариях в домах у граждан (например, при разрыве труб водоснабжения, отключении отопления зимой или проблемах с электроснабжением) такого короткого номера нет, пишет RT.

В каждом муниципалитете есть свой стационарный номер аварийно-диспетчерской службы ЖКХ, но не каждый гражданин может быстро найти или запомнить его в случае аварии. По словам Орлова, это может привести к большим ущербам как для частного имущества граждан, так и для имущества других людей. Он предлагает рассмотреть возможность создания единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб в России.

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