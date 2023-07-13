Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Подтопления в Краснодарском крае происходят регулярно, заявил специалист

13 июля 2023, 06:46
Глава информационно-аналитического центра регистра и кадастра Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева Сергей Беднарук прокомментировал информацию о том, что в девяти населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края произошли подтопления.

Специалист отметил в интервью RT, что подобные наводнения в Краснодарском крае уже случались ранее и продолжают происходить со временем.

«Краснодарский край (затапливает. — RT) не в первый раз… Это так называемые „флеш-паводки“ — быстрые наводнения. Они обычно быстро проходят, если дожди не продолжаются. В гористых местностях это может занимать один-два дня. Но опять же, это зависит от того, на какой площади это происходит», — пояснил Беднарук.

В то же время эколог Александр Кукса, магистр экологии и природопользования, уверен, что в данном случае эффект скорее будет иметь характер экономического, а не экологического.

«Например, если наводнены садовые участки или поток воды проходил через них и размывал сельскохозяйственные культуры, это вызывает экономический ущерб. Что касается экологической обстановки и дикой природы, я не думаю, что будет серьезное последствие», — заявил собеседник RT.

Однако он признал, что норы мышей и кротов могут быть затоплены, а жилища диких животных могут быть разрушены.

Подпишитесь
В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера
Сегодня, 05:05
Пьем и моемся. В Омске во время 40-градусной жары использовали рекордный объем воды
Сегодня, 05:07
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Вчера, 10:16
В омских Нефтяниках на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 04:08
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Вчера, 07:40
Специалисты по тарифам. Омская РЭК опубликовала вакансии с зарплатой до 56 тысяч
Сегодня, 03:00