Подтопления в Краснодарском крае происходят регулярно, заявил специалист

«Краснодарский край (затапливает. — RT) не в первый раз… Это так называемые „флеш-паводки“ — быстрые наводнения. Они обычно быстро проходят, если дожди не продолжаются. В гористых местностях это может занимать один-два дня. Но опять же, это зависит от того, на какой площади это происходит», — пояснил Беднарук.