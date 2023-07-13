Подтопления в Краснодарском крае происходят регулярно, заявил специалист

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Специалист отметил в интервью RT, что подобные наводнения в Краснодарском крае уже случались ранее и продолжают происходить со временем.
«Краснодарский край (затапливает. — RT) не в первый раз… Это так называемые „флеш-паводки“ — быстрые наводнения. Они обычно быстро проходят, если дожди не продолжаются. В гористых местностях это может занимать один-два дня. Но опять же, это зависит от того, на какой площади это происходит», — пояснил Беднарук.
В то же время эколог Александр Кукса, магистр экологии и природопользования, уверен, что в данном случае эффект скорее будет иметь характер экономического, а не экологического.
«Например, если наводнены садовые участки или поток воды проходил через них и размывал сельскохозяйственные культуры, это вызывает экономический ущерб. Что касается экологической обстановки и дикой природы, я не думаю, что будет серьезное последствие», — заявил собеседник RT.
Однако он признал, что норы мышей и кротов могут быть затоплены, а жилища диких животных могут быть разрушены.