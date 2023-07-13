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Пьем и моемся. В Омске во время 40-градусной жары использовали рекордный объем воды

13 июля 2023, 05:07
Фото: 1MI

В Омске поставили рекорд по объему потребления воды на фоне жары

Особенно явно ощущался усиленный водоразбор в многоэтажках.

Накануне, 12 июля, в Омске был достигнут максимальный уровень потребления воды. Как сообщили в пресс-службе Омскводоканала, в этот день в городскую водопроводную сеть подали 427 тысяч кубометров питьевой воды, что на 77 тысяч кубометров больше, чем обычно потребляется летом.

Такой рекорд зафиксирован впервые за последние 8 лет. Предыдущий аналогичный объем воды, который составил 431 тысячу кубометров, был подан горожанам 31 декабря 2015 года. С 17 до 23 часов 12 июля поступали жалобы от жителей верхних этажей многоэтажных домов Советского округа на недостаточное давление или отсутствие воды.

Чтобы удовлетворить потребности жителей в воде, специалисты водоканала увеличили давление на очистной станции и запустили дополнительный насосный агрегат. Проблемы возникали из-за перепадов напряжения в электросети, которые затрудняли работу насосного оборудования.

Тем не менее, диспетчеры и персонал водоканала следили и исправляли ситуацию, чтобы обеспечить горожан водой. К настоящему моменту насосные станции, отвечающие за подачу воды, работают нормально. Горожане полностью обеспечены водой, отметили в водоканале.

Интересно, что после рекордного водоразбора в омских Нефтяниках на весь день собираются отключить холодную воду. Ниже можно узнать, где именно не будет воды.

В омских Нефтяниках на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
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Также во время жары жители Омской области столкнулись с полным отключением воды. А в некоторых районах вместе с водой отключали и электричество. С этим столкнулись жители Черлакского района, а также севера Омской области.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область
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