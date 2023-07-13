Пьем и моемся. В Омске во время 40-градусной жары использовали рекордный объем воды

Накануне, 12 июля, в Омске был достигнут максимальный уровень потребления воды. Как сообщили в пресс-службе Омскводоканала, в этот день в городскую водопроводную сеть подали 427 тысяч кубометров питьевой воды, что на 77 тысяч кубометров больше, чем обычно потребляется летом.