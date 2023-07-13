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Открытия в пещерах Санта-Элина вызывают сомнения в теории заселения Южной Америки

13 июля 2023, 07:01
В ходе исследования пещер Санта-Элина в центральной части Бразилии археологическая команда обнаружила артефакты, которые вызывают сомнения в широко принятой теории первоначального заселения Южной Америки, пишет Pravda.Ru.

Новые находки имеют возраст не менее 25 тысяч лет и превышают предыдущие представления о дате прибытия людей на эту территорию в два раза.

Одним из интересных артефактов, найденных в пещерах Санта-Элина, являются останки вымершего гигантского ленивца. Речь идет о костных отложениях, известных как остеодермы, которые образовывали своеобразный панцирь на коже этих животных. Подобная защита в настоящее время присутствует у броненосцев или крокодилов. При анализе костей археологи обнаружили следы обработки инструментами, включая небольшие отверстия. Кроме того, на месте исследования были найдены каменные орудия.

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