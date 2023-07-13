Открытия в пещерах Санта-Элина вызывают сомнения в теории заселения Южной Америки

Одним из интересных артефактов, найденных в пещерах Санта-Элина, являются останки вымершего гигантского ленивца. Речь идет о костных отложениях, известных как остеодермы, которые образовывали своеобразный панцирь на коже этих животных. Подобная защита в настоящее время присутствует у броненосцев или крокодилов. При анализе костей археологи обнаружили следы обработки инструментами, включая небольшие отверстия. Кроме того, на месте исследования были найдены каменные орудия.