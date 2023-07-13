«Омскую картографическую фабрику» окончательно упразднили как юрлицо

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Историю Омской картографической фабрики можно считать официально завершенной с 11 июля текущего года. Именно в этот день акционерное общество, управлявшее предприятием, реорганизовали путем присоединения к АО «Роскартография». Это было сделано во исполнение президентского указа, датированного 17 октября 2022 года.
«Роскартография» была основным акционером ОКФ с пакетом в 99,99%. Ее акционером, в свою очередь, является «Росимущество», а возглавляет АО Татьяна Турчанова. Последним генеральным директором ОКФ был Александр Игонин.
Стоит отметить, что фабрика переживала трудные времена как минимум с 2017 года. Она работала себе в убыток, в 2018 году подавала заявление о самобанкротстве. Гендиректора Татьяну Осинцеву, занимавшую этот пост в 2015–2020 годах, обвиняли в налоговых махинациях, но дело ограничилось судебным штрафом в 200 тысяч рублей.