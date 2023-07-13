«Омскую картографическую фабрику» окончательно упразднили как юрлицо

Стоит отметить, что фабрика переживала трудные времена как минимум с 2017 года. Она работала себе в убыток, в 2018 году подавала заявление о самобанкротстве. Гендиректора Татьяну Осинцеву, занимавшую этот пост в 2015–2020 годах, обвиняли в налоговых махинациях, но дело ограничилось судебным штрафом в 200 тысяч рублей.