Олимпийский чемпион Костомаров создал Telegram-канал и поделился своей историей

10 января Костомаров был госпитализирован с серьезной формой пневмонии, которая привела к развитию сепсиса. В результате этого процесса ему пришлось перенести ампутацию конечностей. Но недавно спортсмену были установлены протезы, и сейчас он активно учится адаптироваться к новой жизни с ними.