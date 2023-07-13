Олимпийский чемпион Костомаров создал Telegram-канал и поделился своей историей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В своем приветственном сообщении спортсмен заявил: «Привет всем, теперь я здесь в Telegram. Это настоящий я, и я на самом деле с вами», — с улыбкой сказал Костомаров.
6 июля фигурист выписался из больницы и опубликовал видео, где он прощается с медицинским персоналом и выражает благодарность врачам за спасение его жизни.
10 января Костомаров был госпитализирован с серьезной формой пневмонии, которая привела к развитию сепсиса. В результате этого процесса ему пришлось перенести ампутацию конечностей. Но недавно спортсмену были установлены протезы, и сейчас он активно учится адаптироваться к новой жизни с ними.