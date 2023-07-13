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Олимпийский чемпион Костомаров создал Telegram-канал и поделился своей историей

13 июля 2023, 06:59
Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, запустил свой собственный Telegram-канал, где он уже приветствовал своих подписчиков, пишет Pravda.Ru.

В своем приветственном сообщении спортсмен заявил: «Привет всем, теперь я здесь в Telegram. Это настоящий я, и я на самом деле с вами», — с улыбкой сказал Костомаров.

6 июля фигурист выписался из больницы и опубликовал видео, где он прощается с медицинским персоналом и выражает благодарность врачам за спасение его жизни.

10 января Костомаров был госпитализирован с серьезной формой пневмонии, которая привела к развитию сепсиса. В результате этого процесса ему пришлось перенести ампутацию конечностей. Но недавно спортсмену были установлены протезы, и сейчас он активно учится адаптироваться к новой жизни с ними.

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