Напавшего с ножом на пенсионерку омича будут принудительно лечить в психбольнице

Невменяемый мужчина накинулся на 81-летнюю пенсионерку в доме по улице Челюскинцев. Он зашел за пожилой женщиной в подъезд и несколько раз ударил ножом. После этого злоумышленник забрал у нее сумку. Известно, что в ней лежали 600 рублей. Пострадавшая смогла дозвониться сыну, ее вовремя госпитализировали и спасли.