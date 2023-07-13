Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Изображение материала

Напавшего с ножом на пенсионерку омича будут принудительно лечить в психбольнице

13 июля 2023, 11:33
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчину признали невменяемым.

В Центральном районном суде рассмотрели уголовное дело 32-летнего омича, который напал на двух женщин с ножом. Его обвиняют в разбое и покушении на убийство. Инцидент произошел в прошлом году.

Невменяемый мужчина накинулся на 81-летнюю пенсионерку в доме по улице Челюскинцев. Он зашел за пожилой женщиной в подъезд и несколько раз ударил ножом. После этого злоумышленник забрал у нее сумку. Известно, что в ней лежали 600 рублей. Пострадавшая смогла дозвониться сыну, ее вовремя госпитализировали и спасли.

В тот же день он напал на 20-летнюю девушку в подъезде другого дома. Вечером, угрожая молодой омичке ножом, он выхватил из ее рук пакет и поспешно удалился.

Омич признался в совершении преступления на судебном заседании. Он проходил судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты признали мужчину невменяемым, так что его принудительно отправили лечиться в психиатрический стационар специализированного типа, рассказали в пресс-службе Центрального райсуда.

Ранее Город55 писал о 26-летней омской блогерше Еве Скороходовой, которая под действием наркотиков избила весной медсестру токсикологического отделения. Пострадавшая получила ушиб головы и растяжение мышц шеи. Помимо этого было зафиксировано нападение на сотрудников полиции. Девушку по итогу будут принудительно лечить, ее признали невменяемой.

В Омске будут судить мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку
Узнать подробнее
Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой
Узнать подробнее
#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Нападение#Разбой#Покушение на убийство#Невменяемость#Угроза#Алина Ясинская
Подпишитесь
Компромисс. В историческом центре Омска решили не устанавливать огромные медиаэкраны
Сегодня, 10:43
Пьем и моемся. В Омске во время 40-градусной жары использовали рекордный объем воды
Сегодня, 05:07
Омским родителям объяснили, что делать при отказе в зачислении в первый класс
Сегодня, 08:43
В плену 40-градусного зноя. В Омской области снова побит температурный рекорд
Сегодня, 10:05
«Скромная сумма». В Омской области вырастет размер молодежной премии губернатора
Сегодня, 07:30
В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера
Сегодня, 05:05