Напавшего с ножом на пенсионерку омича будут принудительно лечить в психбольнице

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Центральном районном суде рассмотрели уголовное дело 32-летнего омича, который напал на двух женщин с ножом. Его обвиняют в разбое и покушении на убийство. Инцидент произошел в прошлом году.
Невменяемый мужчина накинулся на 81-летнюю пенсионерку в доме по улице Челюскинцев. Он зашел за пожилой женщиной в подъезд и несколько раз ударил ножом. После этого злоумышленник забрал у нее сумку. Известно, что в ней лежали 600 рублей. Пострадавшая смогла дозвониться сыну, ее вовремя госпитализировали и спасли.
В тот же день он напал на 20-летнюю девушку в подъезде другого дома. Вечером, угрожая молодой омичке ножом, он выхватил из ее рук пакет и поспешно удалился.
Омич признался в совершении преступления на судебном заседании. Он проходил судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты признали мужчину невменяемым, так что его принудительно отправили лечиться в психиатрический стационар специализированного типа, рассказали в пресс-службе Центрального райсуда.
Ранее Город55 писал о 26-летней омской блогерше Еве Скороходовой, которая под действием наркотиков избила весной медсестру токсикологического отделения. Пострадавшая получила ушиб головы и растяжение мышц шеи. Помимо этого было зафиксировано нападение на сотрудников полиции. Девушку по итогу будут принудительно лечить, ее признали невменяемой.