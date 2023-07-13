МВД Самары начала проверку после информации о работе частного морга в гараже

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «КП-Самара».
По предварительным данным, тела умерших граждан хранились в холодильнике, который предназначался для замораживания продуктов.
«В связи с публикацией о обнаружении морга в Самаре проводится проверка», — сообщили в пресс-службе МВД по Самарской области.
Ранее было сообщено, что блогер Ксения Штефан обнаружила тела пожилого мужчины и женщины в одном из гаражей. Она рассказала, что нашла в помещении обычного гаража венки, гробы, кресты и надгробия.