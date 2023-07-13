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МВД Самары начала проверку после информации о работе частного морга в гараже

13 июля 2023, 18:26
Полиция Самары начала проверку после публикации в некоторых СМИ информации о работе частного морга в одном из гаражей.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «КП-Самара».

По предварительным данным, тела умерших граждан хранились в холодильнике, который предназначался для замораживания продуктов.

«В связи с публикацией о обнаружении морга в Самаре проводится проверка», — сообщили в пресс-службе МВД по Самарской области.

Ранее было сообщено, что блогер Ксения Штефан обнаружила тела пожилого мужчины и женщины в одном из гаражей. Она рассказала, что нашла в помещении обычного гаража венки, гробы, кресты и надгробия.

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