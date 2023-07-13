МОК: Российские спортсмены вернутся на турниры

Организация отметила, что отрицательная реакция со стороны России и Украины противоречит миссии МОК и Олимпийской хартии в целом. В своем заявлении МОК отметил, что все спортсмены мира заслуживают поддержки и возможности осуществить свою олимпийскую мечту, и движение остается верным своим ценностям мирового единства.