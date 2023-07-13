МОК: Российские спортсмены вернутся на турниры

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
Согласно данным МОК, было найдено компромиссное решение по вопросу участия россиян в международных соревнованиях. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Лента.ру».
Организация отметила, что отрицательная реакция со стороны России и Украины противоречит миссии МОК и Олимпийской хартии в целом. В своем заявлении МОК отметил, что все спортсмены мира заслуживают поддержки и возможности осуществить свою олимпийскую мечту, и движение остается верным своим ценностям мирового единства.