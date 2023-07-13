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Лингвист: Изучение языков способствует улучшению когнитивных функций

13 июля 2023, 10:16
Изучение иностранных языков не только приоткрывает путь к другим культурам, но также глубоко воздействует на человеческий мозг. Об этом рассказала лингвист Диана Белан.

По ее словам, согласно научным исследованиям, включая работы известного ученого Эрика Кандела, изучение нового языка взрослыми способствует развитию гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и обучение. Также у людей, увлекающихся изучением иностранных языков, усиливается деятельность префронтальной коры, что улучшает способность планировать, принимать решения и контролировать свое поведение.

«Изучение иностранных языков и переключение между различными языковыми правилами и структурами развивает способность к многозадачности. После 25 лет когнитивные функции мозга начинают ухудшаться, однако изучение иностранных языков и тренировка памяти помогают сохранить уровень, характерный для среднего возраста, и задержать появление деменции и болезни Альцгеймера», — рассказала Белан в интервью представителю интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Одновременно с этим, по ее словам, выбор «полезного» языка для изучения зависит от интересов, профессиональных целей и культурных предпочтений каждого отдельного человека.

«Можно выбрать английский и общаться с людьми со всего мира, испанский позволяет окунуться в богатую культуру Латинской Америки и Испании. А китайский открывает возможности в одной из ведущих экономических и торговых держав мира. В любом случае, это увлекательный и обогащающий процесс, который расширяет горизонты, улучшает активность мозга и сохраняет вашу молодость», — подчеркнула преподаватель.

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