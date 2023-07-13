Лингвист: Изучение языков способствует улучшению когнитивных функций

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По ее словам, согласно научным исследованиям, включая работы известного ученого Эрика Кандела, изучение нового языка взрослыми способствует развитию гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и обучение. Также у людей, увлекающихся изучением иностранных языков, усиливается деятельность префронтальной коры, что улучшает способность планировать, принимать решения и контролировать свое поведение.
«Изучение иностранных языков и переключение между различными языковыми правилами и структурами развивает способность к многозадачности. После 25 лет когнитивные функции мозга начинают ухудшаться, однако изучение иностранных языков и тренировка памяти помогают сохранить уровень, характерный для среднего возраста, и задержать появление деменции и болезни Альцгеймера», — рассказала Белан в интервью представителю интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Одновременно с этим, по ее словам, выбор «полезного» языка для изучения зависит от интересов, профессиональных целей и культурных предпочтений каждого отдельного человека.
«Можно выбрать английский и общаться с людьми со всего мира, испанский позволяет окунуться в богатую культуру Латинской Америки и Испании. А китайский открывает возможности в одной из ведущих экономических и торговых держав мира. В любом случае, это увлекательный и обогащающий процесс, который расширяет горизонты, улучшает активность мозга и сохраняет вашу молодость», — подчеркнула преподаватель.