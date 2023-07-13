Лингвист: Изучение языков способствует улучшению когнитивных функций

«Можно выбрать английский и общаться с людьми со всего мира, испанский позволяет окунуться в богатую культуру Латинской Америки и Испании. А китайский открывает возможности в одной из ведущих экономических и торговых держав мира. В любом случае, это увлекательный и обогащающий процесс, который расширяет горизонты, улучшает активность мозга и сохраняет вашу молодость», — подчеркнула преподаватель.