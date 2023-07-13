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Летим на север. Из Омска собираются запустить самолеты в Тару и Усть-Ишим

13 июля 2023, 09:04
Фото: Город55
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Из Омска собираются запустить самолеты в Тару и Усть-Ишим

По словам врио губернатора, авиарейсы точно будут запущены.

В Омской области планируется восстановить региональное авиасообщение. Эту тему затронул врио губернатора Виталий Хоценко на сегодняшнем выступлении с отчетом по итогам 2022 года перед депутатами Заксобрания Омской области.

Временный руководитель предложил наладить авиасообщение с муниципальными районами, которые находятся на севере региона.

«Пообщался с главами северных районов нашей области, поговорил с жителями. Считаю, что необходимо возвращать региональное авиасообщение. Первый маршрут — Омск — Тара — Усть-Ишим. Мы этот маршрут точно запустим», — заявил Хоценко.

По его словам, компетентные члены областного правительства уже получили соответствующую задачу.

Ранее Город55 писал, что на компенсацию авиаперевозок за первые пять месяцев 2023 году из областного бюджета было выделено 68,5 млн рублей.

В Омске на выплаты авиакомпаниям за льготные рейсы ушло свыше 68 млн рублей
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко#Политика#Транспорт#Авиаперевозки#Авиасообщение
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