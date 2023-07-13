Летим на север. Из Омска собираются запустить самолеты в Тару и Усть-Ишим

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Омской области планируется восстановить региональное авиасообщение. Эту тему затронул врио губернатора Виталий Хоценко на сегодняшнем выступлении с отчетом по итогам 2022 года перед депутатами Заксобрания Омской области.
Временный руководитель предложил наладить авиасообщение с муниципальными районами, которые находятся на севере региона.
«Пообщался с главами северных районов нашей области, поговорил с жителями. Считаю, что необходимо возвращать региональное авиасообщение. Первый маршрут — Омск — Тара — Усть-Ишим. Мы этот маршрут точно запустим», — заявил Хоценко.
По его словам, компетентные члены областного правительства уже получили соответствующую задачу.
Ранее Город55 писал, что на компенсацию авиаперевозок за первые пять месяцев 2023 году из областного бюджета было выделено 68,5 млн рублей.