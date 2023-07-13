Краткосрочные туры на 1-2 дня: новый тренд в туризме, который набирает популярность

«Его площадь — 12 гектаров, а в живой коллекции — две тысячи видов пернатых из разных стран. Это аисты и павлины, журавли и попугаи, фазаны и пеликаны. Рядом с птицами живут и другие животные, к тому же есть „Экзотариум“, где обитают хамелеоны, питоны и пираньи. В просторных загонах неподалеку гуляют альпака, косули, лани и ламы», — поделился Полунчуков.