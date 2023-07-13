Краткосрочные туры на 1-2 дня: новый тренд в туризме, который набирает популярность

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В основном, уточняет эксперт, люди выбирают свой или ближайшие регионы для таких поездок. Но главная проблема заключается в том, что многие просто не знают, куда точно поехать.
«К примеру, на этих выходных будет проведен Арктический фестиваль в Териберке. Это уникальный поселок за полярным кругом в Мурманской области. Там прекрасная природа тундры и единственный песчаный пляж на Северно-ледовитом океане», — пояснил собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также Полунчуков добавил, что выходные будут теплыми, и можно отправиться в Подмосковье, чтобы получить красивые фотографии.
«Всего в 34 км от МКАД по Ленинградскому шоссе находится киногород Piligrim Porto. Полчаса — и вы уже гуляете по узким улочкам, делаете интересные снимки в атмосфере английской архитектуры и неожиданно оказываетесь на главной рыночной площади с городской ратушей и страшным эшафотом», — рассказал эксперт.
А на берегу реки Истья находится первый и самый большой в России парк птиц «Воробьи».
«Его площадь — 12 гектаров, а в живой коллекции — две тысячи видов пернатых из разных стран. Это аисты и павлины, журавли и попугаи, фазаны и пеликаны. Рядом с птицами живут и другие животные, к тому же есть „Экзотариум“, где обитают хамелеоны, питоны и пираньи. В просторных загонах неподалеку гуляют альпака, косули, лани и ламы», — поделился Полунчуков.
Если проехать немного дальше в Тульскую область по трассе М4 «Дон», то можно попасть в «Золотой город».
«Это туристический комплекс, где китайский колорит смешан с типичными для Центральной России пейзажами, между березками видна пагода с золотыми украшениями, а древний ритуал китайского чаепития проводится под звучание русских мелодий. У входа находится фонтан, из которого вылетают пять рыб, а рядом находится храм Будды, который является центром комплекса», — отметил собеседник.