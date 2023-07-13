«Газпромнефть-СМ» обновила премиальную линейку синтетических моторных масел

«Мы постоянно анализируем потребности различных сегментов рынка и в данный момент отмечаем возросший спрос на высококачественные масла от владельцев самых современных зарубежных автомобилей. Производительные и технологичные двигатели последнего поколения требуют более эффективной защиты, и именно для их обслуживания „Газпромнефть-СМ“ адаптирует рецептуры специализированной премиальной линейки масел F Synth. Возможности собственного Научно-исследовательского центра, а также уникальных цифровых продуктов на основе технологии искусственного интеллекта позволяют нам создавать высокотехнологичные и надежные смазочные материалы, полностью отвечающие строгим требованиям иностранных автопроизводителей».