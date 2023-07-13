«Газпромнефть-СМ» обновила премиальную линейку синтетических моторных масел

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Новые формулы семи синтетических масел обладают усовершенствованными противоизносными свойствами, а также обеспечивают механизмам двигателя дополнительную защиту от повреждений за счет применения высокотехнологичных соединений магния и органического молибдена. Обновленные композиции разработаны в Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ» на основе специализированной адаптивной технологии нового поколения, способной автоматически усиливать эксплуатационные характеристики смазочных материалов в зависимости от стиля вождения и режима работы двигателя.
Благодаря высокотехнологичной синтетической основе и усовершенствованному пакету присадок масла линейки F Synth на 20% эффективнее предотвращают износ механизмов, а также активнее препятствуют возникновению коррозии на ключевых узлах современных моделей двигателей. Соединения магния, применяемые в составе смазочных материалов, способны предотвращать распространенный эффект раннего самовоспламенения топливной смеси и надежно защищают элементы цилиндропоршневой группы.
Премиальные смазочные материалы линейки F Synth предназначены для обслуживания актуального модельного ряда автомобилей, микроавтобусов и легкого коммерческого транспорта западных автопроизводителей.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Мы постоянно анализируем потребности различных сегментов рынка и в данный момент отмечаем возросший спрос на высококачественные масла от владельцев самых современных зарубежных автомобилей. Производительные и технологичные двигатели последнего поколения требуют более эффективной защиты, и именно для их обслуживания „Газпромнефть-СМ“ адаптирует рецептуры специализированной премиальной линейки масел F Synth. Возможности собственного Научно-исследовательского центра, а также уникальных цифровых продуктов на основе технологии искусственного интеллекта позволяют нам создавать высокотехнологичные и надежные смазочные материалы, полностью отвечающие строгим требованиям иностранных автопроизводителей».