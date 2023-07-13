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«Газпромнефть-СМ» обновила премиальную линейку синтетических моторных масел

13 июля 2023, 07:28
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть-смазочные материалы» модернизировала рецептуры масел премиальной линейки F Synth для двигателей самых современных зарубежных автомобилей.

Новые формулы семи синтетических масел обладают усовершенствованными противоизносными свойствами, а также обеспечивают механизмам двигателя дополнительную защиту от повреждений за счет применения высокотехнологичных соединений магния и органического молибдена. Обновленные композиции разработаны в Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ» на основе специализированной адаптивной технологии нового поколения, способной автоматически усиливать эксплуатационные характеристики смазочных материалов в зависимости от стиля вождения и режима работы двигателя.

Благодаря высокотехнологичной синтетической основе и усовершенствованному пакету присадок масла линейки F Synth на 20% эффективнее предотвращают износ механизмов, а также активнее препятствуют возникновению коррозии на ключевых узлах современных моделей двигателей. Соединения магния, применяемые в составе смазочных материалов, способны предотвращать распространенный эффект раннего самовоспламенения топливной смеси и надежно защищают элементы цилиндропоршневой группы.

Премиальные смазочные материалы линейки F Synth предназначены для обслуживания актуального модельного ряда автомобилей, микроавтобусов и легкого коммерческого транспорта западных автопроизводителей.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Мы постоянно анализируем потребности различных сегментов рынка и в данный момент отмечаем возросший спрос на высококачественные масла от владельцев самых современных зарубежных автомобилей. Производительные и технологичные двигатели последнего поколения требуют более эффективной защиты, и именно для их обслуживания „Газпромнефть-СМ“ адаптирует рецептуры специализированной премиальной линейки масел F Synth. Возможности собственного Научно-исследовательского центра, а также уникальных цифровых продуктов на основе технологии искусственного интеллекта позволяют нам создавать высокотехнологичные и надежные смазочные материалы, полностью отвечающие строгим требованиям иностранных автопроизводителей».

#Нефть#Бизнес#Общество#Омск
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