Фельдшер рассказала, когда после «молочки» нужно обращаться к медикам

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Оренбургской области 36 детей из детского сада отравились йогуртом. Об этом сообщила мэрия города Орска через социальные сети. Елизавета Пфейфер, преподаватель университета НМО «Гарант Сервис Университет» и фельдшер скорой помощи, рассказала, что отравление просроченным йогуртом возможно, если продукт долго находился при комнатной температуре. Опасность представляет также некачественный продукт, который был произведен с нарушениями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Причинами отравления являются различные болезнетворные микроорганизмы, а также токсичные вещества, выделяемые ими. В кисломолочных продуктах хорошо размножаются стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, ротавирус и грибы, которые могут вызвать серьезное отравление», — пояснила медицинский работник.
Если ребенок выпил просроченный йогурт, то это может привести к неприятным последствиям.
«В этом случае при повышенной температуре могут возникнуть судороги, жидкий стул и рвота. В такой ситуации необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для получения помощи», — добавила Пфейфер.