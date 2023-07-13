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Фельдшер рассказала, когда после «молочки» нужно обращаться к медикам

13 июля 2023, 09:53
Фельдшер скорой помощи Елизавета Пфейфер рассказала, в каких случаях нужно обратиться за помощью медиков после употребления просроченного йогурта.

В Оренбургской области 36 детей из детского сада отравились йогуртом. Об этом сообщила мэрия города Орска через социальные сети. Елизавета Пфейфер, преподаватель университета НМО «Гарант Сервис Университет» и фельдшер скорой помощи, рассказала, что отравление просроченным йогуртом возможно, если продукт долго находился при комнатной температуре. Опасность представляет также некачественный продукт, который был произведен с нарушениями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Причинами отравления являются различные болезнетворные микроорганизмы, а также токсичные вещества, выделяемые ими. В кисломолочных продуктах хорошо размножаются стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, ротавирус и грибы, которые могут вызвать серьезное отравление», — пояснила медицинский работник.

Если ребенок выпил просроченный йогурт, то это может привести к неприятным последствиям.

«В этом случае при повышенной температуре могут возникнуть судороги, жидкий стул и рвота. В такой ситуации необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для получения помощи», — добавила Пфейфер.

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