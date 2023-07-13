Фельдшер рассказала, когда после «молочки» нужно обращаться к медикам

В Оренбургской области 36 детей из детского сада отравились йогуртом. Об этом сообщила мэрия города Орска через социальные сети. Елизавета Пфейфер, преподаватель университета НМО «Гарант Сервис Университет» и фельдшер скорой помощи, рассказала, что отравление просроченным йогуртом возможно, если продукт долго находился при комнатной температуре. Опасность представляет также некачественный продукт, который был произведен с нарушениями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».