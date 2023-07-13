Эксперты рассказали о плюсах и минусах частных клиник

Иногда можно слышать о том, что врачи ставят несуществующие диагнозы, чтобы затем активно лечить пациента от этих вымышленных болезней. В таких случаях могут быть назначены дополнительные и дорогостоящие методы обследования, и лечение может обойтись в большие деньги. Также бывает, что врач направляет пациента в конкретные клиники или диагностические центры для проведения обследований. Но это не значит, что врач получает бонусы за каждое назначенное исследование. Скорее всего, клиника имеет договор с этими центрами, что позволяет получать результаты быстрее, без лишней бюрократии.