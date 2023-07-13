Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:43

Published Сегодня, 20:43

Modified Сегодня, 20:47

Updated Сегодня, 20:47

Эксперт рассказал, как помочь ребенку с зависимостью от гаджетов

13 июля 2023, 20:43
Игорь Пугачёв, главный исполнительный директор группы компаний по развитию и отдыху молодежи Sportzania дал несколько советов о том, как помочь ребенку преодолеть телефонную зависимость.

Важно установить четкие правила и ограничения в отношении использования телефона. Например, можно определить определенные временные рамки, когда телефон не является доступным, или ограничить количество времени, которое ребенок проводит с ним. Обсудите эти правила с ребенком и объясните, почему они так важны, подчеркнул эксперт в беседе с runews24.ru.

Предложите ребенку альтернативные занятия, которые будут интересны и полезны. Например, спорт, чтение книг, рисование, игры на свежем воздухе или участие в хобби-группах. Помогите ребенку найти занятия, которые вызывают у него интерес и стимулируют его развитие.

Родители должны быть примером для своих детей. Если вы сами проводите слишком много времени за гаджетами, то ребенок, скорее всего, будет следовать вашему примеру. Постарайтесь ограничить свое время использования электронных устройств и активно общайтесь с ребенком в реальном мире.

Обучайте ребенка критическому мышлению и развивайте его способность анализировать информацию, которую он находит в интернете. Учите его отличать правдивую информацию от мифов и фейковых новостей.

Выделяйте время для семейных моментов, когда все члены семьи отказываются от гаджетов и полностью посвящают время друг другу. Например, это может быть вечерняя прогулка, совместное приготовление еды или игра в настольные игры.

Воспользуйтесь возможностями родительского контроля на устройствах ребенка. Это позволит вам контролировать и ограничивать доступ к определенным сайтам и приложениям, а также устанавливать ограничения по времени использования.

Если вы беспокоитесь о зависимости ребенка от телефона и не можете самостоятельно справиться с этой проблемой, не стесняйтесь обратиться за помощью к педагогу, психологу или другому специалисту. Они могут предоставить вам советы и поддержку в решении данной проблемы, подытожил специалист.

Подпишитесь
Компромисс. В историческом центре Омска решили не устанавливать огромные медиаэкраны
Сегодня, 10:43
Пьем и моемся. В Омске во время 40-градусной жары использовали рекордный объем воды
Сегодня, 05:07
Омским родителям объяснили, что делать при отказе в зачислении в первый класс
Сегодня, 08:43
В плену 40-градусного зноя. В Омской области снова побит температурный рекорд
Сегодня, 10:05
«Скромная сумма». В Омской области вырастет размер молодежной премии губернатора
Сегодня, 07:30
В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера
Сегодня, 05:05