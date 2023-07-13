Эксперт рассказал, как помочь ребенку с зависимостью от гаджетов

Родители должны быть примером для своих детей. Если вы сами проводите слишком много времени за гаджетами, то ребенок, скорее всего, будет следовать вашему примеру. Постарайтесь ограничить свое время использования электронных устройств и активно общайтесь с ребенком в реальном мире.