Директор противочумного института рассказал о возможной угрозе распространения чумы

Однако ученый отметил, что все же есть основания для беспокойства. В России зарегистрировано 11 природных очагов чумы, общая площадь которых превышает 200 тысяч квадратных километров. Эти очаги могут представлять потенциальную опасность, поскольку возбудитель инфекции сохраняется в них на протяжении длительного времени.