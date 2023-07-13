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Директор противочумного института рассказал о возможной угрозе распространения чумы

13 июля 2023, 06:57
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института, профессор Сергей Балахонов, высказался о потенциальной угрозе распространения чумы в России в связи с вспышкой заболевания в Монголии, сообщает «Российская газета».

По словам профессора Балахонова, риск ввоза чумы из Монголии в Россию практически исключен, так как место заражения находится на значительном расстоянии от границы — более 500 километров, пишет Pravda.Ru.

Однако ученый отметил, что все же есть основания для беспокойства. В России зарегистрировано 11 природных очагов чумы, общая площадь которых превышает 200 тысяч квадратных километров. Эти очаги могут представлять потенциальную опасность, поскольку возбудитель инфекции сохраняется в них на протяжении длительного времени.

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