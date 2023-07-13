Директор противочумного института рассказал о возможной угрозе распространения чумы

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По словам профессора Балахонова, риск ввоза чумы из Монголии в Россию практически исключен, так как место заражения находится на значительном расстоянии от границы — более 500 километров, пишет Pravda.Ru.
Однако ученый отметил, что все же есть основания для беспокойства. В России зарегистрировано 11 природных очагов чумы, общая площадь которых превышает 200 тысяч квадратных километров. Эти очаги могут представлять потенциальную опасность, поскольку возбудитель инфекции сохраняется в них на протяжении длительного времени.