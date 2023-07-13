Диетолог рассказала о причине ночного голода у женщин

Чтобы справиться с этой проблемой, врач предложила несколько способов. Во-первых, следует поддерживать здоровый образ жизни и регулярно заниматься физическими упражнениями, так как активность может помочь снизить уровень голода. Во-вторых, важно планировать полноценный и сбалансированный рацион питания в течение дня, чтобы предотвратить чрезмерное чувство голода вечером. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Лента.ру».