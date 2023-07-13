Диетолог рассказала о причине ночного голода у женщин

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:26
Updated Сегодня, 20:26
Чтобы справиться с этой проблемой, врач предложила несколько способов. Во-первых, следует поддерживать здоровый образ жизни и регулярно заниматься физическими упражнениями, так как активность может помочь снизить уровень голода. Во-вторых, важно планировать полноценный и сбалансированный рацион питания в течение дня, чтобы предотвратить чрезмерное чувство голода вечером. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Лента.ру».
Также рекомендуется установить режим сна и стремиться спать достаточное количество часов, чтобы минимизировать возможность пробуждений и желание пойти к холодильнику. И если возникает желание перекусить, можно употребить нежирные белковые продукты или овощи, чтобы удовлетворить ощущение голода без избыточного приема калорий.
При этом стоит отметить, что в настоящее время не существует препаратов, способных контролировать уровень лептина в крови, поэтому преодоление привычки есть ночью остается индивидуальной задачей каждого человека.