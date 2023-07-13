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Диетолог рассказала о причине ночного голода у женщин

13 июля 2023, 20:24
Как сообщает диетолог Александра Чистякова, женщины чаще мужчин страдают от ночного голода из-за повышенной выработки гормона лептина. Она объяснила, что уровень этого гормона в организме женщин выше, чем у мужчин, и достигает пика примерно в два-три часа ночи.

Чтобы справиться с этой проблемой, врач предложила несколько способов. Во-первых, следует поддерживать здоровый образ жизни и регулярно заниматься физическими упражнениями, так как активность может помочь снизить уровень голода. Во-вторых, важно планировать полноценный и сбалансированный рацион питания в течение дня, чтобы предотвратить чрезмерное чувство голода вечером. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на издание «Лента.ру».

Также рекомендуется установить режим сна и стремиться спать достаточное количество часов, чтобы минимизировать возможность пробуждений и желание пойти к холодильнику. И если возникает желание перекусить, можно употребить нежирные белковые продукты или овощи, чтобы удовлетворить ощущение голода без избыточного приема калорий.

При этом стоит отметить, что в настоящее время не существует препаратов, способных контролировать уровень лептина в крови, поэтому преодоление привычки есть ночью остается индивидуальной задачей каждого человека.

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