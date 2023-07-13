Диетолог предупредила, что окрошка опасна при обострении гастрита

Диетолог Ольга Лушникова высказала свое мнение о воздействии окрошки на работу пищеварительной системы. Она отметила, что употребление холодных блюд, включая окрошку, может привести к нарушению выделения желчи, застою желчи и нарушению переваривания пищи, особенно жирной пищи. Сообщается, что окрошка может снижать выработку гормона холецистокинина, который стимулирует работу пищеварительной системы и выработку пищеварительных ферментов. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Специалист отметила, что даже натуральный квас, который является основой окрошки, содержит сахар и может вызвать вздутие, метеоризм и обострение воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Она также отметила, что квас не рекомендуется детям и людям с нарушением углеводного обмена, включая пациентов с сахарным диабетом.