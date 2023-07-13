Чум опасны солнечные ожоги и как их предотвратить

Posted Сегодня, 20:34
Published Сегодня, 20:34
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
Степень солнечного ожога зависит от нескольких факторов: типа кожи, количества ультрафиолетовых лучей и УФ-индекса в течение дня, пишет runews24.ru. Чтобы разобраться в этом подробнее, нужно рассмотреть каждый тип кожи и его чувствительность к солнцу — всего шесть типов.
Высокая чувствительность (типы 1 и 2). К людям первого типа относятся те, у кого очень светлая кожа, белые или рыжие волосы. Этот тип кожи не загорает и очень быстро может получить ожог, даже проведя на солнце менее половины часа. Владельцы второго типа кожи немного более устойчивы к солнечным лучам, но все равно могут обгореть на солнце в течение короткого времени.
Средняя чувствительность (типы 3 и 4). Люди с третьим типом кожи, характерным для средней Европы, могут получить легкий загар или умеренный ожог. Кожа четвертого типа имеет обычно оливковый оттенок и имеет низкий риск получения ожога.
Низкая чувствительность (типы 5 и 6). У людей пятого типа кожи цвет смуглый. Ожоги почти не возникают, а загар становится очень темным. Наконец, шестой тип кожи характеризуется очень темным цветом и отсутствием возможности обгореть.
Коже приходится сталкиваться не только с покраснениями и волдырями после солнечного ожога. Под длительным воздействием солнечных лучей возрастает риск различных заболеваний и повреждений кожи.
Солнечные лучи разрушают эластиновые и коллагеновые волокна, которые отвечают за упругость и гладкость кожи, вызывая фотостарение кожи. Кожа перестает регенерироваться нормально, появляются морщины.
Также солнце может вызывать усиленную пигментацию кожи из-за неравномерного распределения меланина. Это приводит к появлению темных пятен на коже.
Предраковые поражения кожи похожи на чешуйчатые пятна и обычно встречаются на лице, шее и руках людей с определенным типом кожи. Если не защищать кожу от УФ-лучей, эти пятна могут прогрессировать в рак кожи.
Рак кожи, включая опасный — меланому, — связан с повышенным риском после солнечных ожогов. Пять серьезных солнечных ожогов увеличивают вероятность развития меланомы на 50%.
Солнечный ожог сопровождается покраснеем. Кожа может стать горячей, могут появиться боль, отек и пузыри. Также возможны повышенная температура тела, озноб, головная боль, головокружение, тошнота, слабость и учащенный пульс.
Чтобы защитить себя от солнечного ожога, ограничьте время пребывания на солнце, особенно в период с высоким УФ-индексом (обычно с 10:00 до 16:00). Не забывайте наносить солнцезащитный крем и обновлять его каждые два часа. Также носите защитную одежду и солнцезащитные очки.
При подозрении на солнечный ожог рекомендуется уйти с улицы в помещение и охладить кожу прохладным душем или компрессом. Важно также пить достаточное количество воды для восстановления уровня жидкости в организме.
При высокой температуре и сильной боли можно принять противовоспалительное средство. Важно избегать повторного пребывания под солнцем во время заживления, не использовать скрабы, не смазывать поврежденную кожу вазелином или растительным маслом. Также не рекомендуется использовать щелочное мыло и трогать волдыри.