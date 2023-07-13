Чум опасны солнечные ожоги и как их предотвратить

Высокая чувствительность (типы 1 и 2). К людям первого типа относятся те, у кого очень светлая кожа, белые или рыжие волосы. Этот тип кожи не загорает и очень быстро может получить ожог, даже проведя на солнце менее половины часа. Владельцы второго типа кожи немного более устойчивы к солнечным лучам, но все равно могут обгореть на солнце в течение короткого времени.