Что делать, если ребёнок отравился: советы гастроэнтеролога

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В случае отравления необходимо обратиться за медицинской помощью, так как иногда это состояние может иметь серьезные последствия, такие как нарушения электролитного баланса и сильная дегидратация организма, которые могут привести к летальному исходу, предупредила специалист, пишет RT.
«Врач примет все необходимые меры, чтобы оказать медицинскую помощь ребенку в его месте жительства или, если нужно, отправит его в стационар для проведения инфузионной и антибактериальной терапии, а также симптоматического лечения», — пояснила Цимбалова.