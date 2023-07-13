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Published Сегодня, 07:18

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Что делать, если ребёнок отравился: советы гастроэнтеролога

13 июля 2023, 07:18
Екатерина Цимбалова, гастроэнтеролог и заместитель главного врача по педиатрической работе в Российской детской клинической больнице Минздрава России, поделилась своими рекомендациями о том, что делать, если у ребенка отравление.

В случае отравления необходимо обратиться за медицинской помощью, так как иногда это состояние может иметь серьезные последствия, такие как нарушения электролитного баланса и сильная дегидратация организма, которые могут привести к летальному исходу, предупредила специалист, пишет RT.

«Врач примет все необходимые меры, чтобы оказать медицинскую помощь ребенку в его месте жительства или, если нужно, отправит его в стационар для проведения инфузионной и антибактериальной терапии, а также симптоматического лечения», — пояснила Цимбалова.

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