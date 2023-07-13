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Буцаев: Три новых мусоросортировочных комплекса будут построены в Чувашии

13 июля 2023, 11:50
В Чувашии планируется строительство трех новых объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью 90 тысяч тонн. Российский экологический оператор предлагает финансирование проектов на основе концессионных соглашений.

На территории Чувашской Республики в рамках концессий будут построены три мусоросортировочных комплекса, каждый из которых будет иметь мощность 30 тысяч тонн в год. Общая сумма капитальных затрат оценивается в 1,18 млрд рублей, пишет properm.ru

Денис Буцаев, глава РЭО, заявил: «РЭО готов оказать поддержку, финансируя до 95% стоимости проектов с помощью средств, полученных от размещения облигаций».

Мусоросортировочные комплексы будут размещены в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах. Договоры аренды земельных участков в Батыревском и Моргаушском районах были заключены в марте, а в Канашском районе — в апреле 2023 года.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика одной из первых приступила к реформе обращения с ТКО. Благодаря развитию инфраструктуры в ускоренном режиме регион сможет достичь целей по стопроцентной сортировке отходов гораздо раньше — в 2026 году вместо 2030-го, как это было изначально обозначено президентом в национальных целях. Кроме того, благодаря организации замкнутого цикла обращения с ТКО полученное вторсырье будет использоваться для производства новой продукции — более доступной по цене, чем если бы она была изготовлена из первичного сырья, но не уступающей по качеству.

«Сумма капитальных затрат будет уточнена после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время», — сообщил Сергей Королев, заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию.

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