Буцаев: Три новых мусоросортировочных комплекса будут построены в Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика одной из первых приступила к реформе обращения с ТКО. Благодаря развитию инфраструктуры в ускоренном режиме регион сможет достичь целей по стопроцентной сортировке отходов гораздо раньше — в 2026 году вместо 2030-го, как это было изначально обозначено президентом в национальных целях. Кроме того, благодаря организации замкнутого цикла обращения с ТКО полученное вторсырье будет использоваться для производства новой продукции — более доступной по цене, чем если бы она была изготовлена из первичного сырья, но не уступающей по качеству.