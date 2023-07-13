Более половины россиян стали задерживаться на работе, показал опрос

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Главной причиной для задержек на работе является недостаток персонала из-за сокращения штата. Так считают 49% респондентов, участвовавших в опросе ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру». Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Особенно часто оставаться на работе приходится жителям Екатеринбурга (65%).
Треть россиян (32%) считает, что им приходится работать дополнительно из-за сжатых сроков, а наиболее часто с этим сталкиваются жители Новосибирска (40%), как выяснили аналитики.
25% россиян говорят, что задерживаются из-за выполнения работы за других. От этого больше всего страдают сотрудники из Ростова-на-Дону (30%).
Чаще всего задержки на работе затрагивают бухгалтеров и финансистов (66%), работников из сферы строительства и недвижимости (62%), менеджеров по продажам (53%), сотрудников отдела маркетинга и PR (50%) и IT-специалистов (50%). Так указывается в исследовании.
Большинство россиян (89%) остаются на работе до трех часов сверхурочно, и каждый второй (42%) заявляет, что это приводит к более частым визитам к врачам, как отмечается в опросе.
В исследовании приняли участие более 2 тысяч соискателей.