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Более половины россиян стали задерживаться на работе, показал опрос

13 июля 2023, 07:11
Опрос показал, что более половины россиян (58%) в последние полгода начали оставаться на работе дольше. Каждый четвертый опрошенный (27%) заявил, что это происходит не реже одного-двух раз в неделю.

Главной причиной для задержек на работе является недостаток персонала из-за сокращения штата. Так считают 49% респондентов, участвовавших в опросе ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру». Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Особенно часто оставаться на работе приходится жителям Екатеринбурга (65%).

Треть россиян (32%) считает, что им приходится работать дополнительно из-за сжатых сроков, а наиболее часто с этим сталкиваются жители Новосибирска (40%), как выяснили аналитики.

25% россиян говорят, что задерживаются из-за выполнения работы за других. От этого больше всего страдают сотрудники из Ростова-на-Дону (30%).

Чаще всего задержки на работе затрагивают бухгалтеров и финансистов (66%), работников из сферы строительства и недвижимости (62%), менеджеров по продажам (53%), сотрудников отдела маркетинга и PR (50%) и IT-специалистов (50%). Так указывается в исследовании.

Большинство россиян (89%) остаются на работе до трех часов сверхурочно, и каждый второй (42%) заявляет, что это приводит к более частым визитам к врачам, как отмечается в опросе.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч соискателей.

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