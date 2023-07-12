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Завершено создание автоматической лунной станции «Луна-25»

12 июля 2023, 15:47
Научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках успешно завершило разработку автоматической лунной станции под названием «Луна-25». Основная задача этого космического аппарата будет заключаться в исследовании грунта южного полюса Луны на наличие льда.

Как сообщает пресс-служба администрации Химок, станция была отправлена с предприятия на космодром «Восточный» 10 июля, где пройдет необходимые тестирования перед запуском. Планируется, что старт «Луны-25» состоится в августе текущего года, пишет 360.

Важно отметить, что лунная станция была полностью собрана с использованием только отечественных компонентов. Она отличается от своих предшественников особенной технологией посадки, разработанной для работы в местности с сложным рельефом.

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