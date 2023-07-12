Завершено создание автоматической лунной станции «Луна-25»

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Как сообщает пресс-служба администрации Химок, станция была отправлена с предприятия на космодром «Восточный» 10 июля, где пройдет необходимые тестирования перед запуском. Планируется, что старт «Луны-25» состоится в августе текущего года, пишет 360.
Важно отметить, что лунная станция была полностью собрана с использованием только отечественных компонентов. Она отличается от своих предшественников особенной технологией посадки, разработанной для работы в местности с сложным рельефом.