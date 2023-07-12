Заболевание корью выявлено у ребенка, прилетевшего на Сахалин из Москвы

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По информации, ребенок прилетел на остров 30 июня и не имел прививки против кори. В настоящее время заболевший находится в больнице под наблюдением медицинского персонала, ему назначено соответствующее лечение, пишет ФедералПресс.
Специалисты призывают всех граждан, которые летели из Москвы в Южно-Сахалинск 30 июня, немедленно обратиться к врачам для прохождения необходимых медицинских мер и консультаций.