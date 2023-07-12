Заболевание корью выявлено у ребенка, прилетевшего на Сахалин из Москвы

На Сахалине у двухлетнего ребенка, прибывшего из Москвы, обнаружили заболевание корью. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют проверку всех пассажиров, которые летели этим же рейсом.