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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Заболевание корью выявлено у ребенка, прилетевшего на Сахалин из Москвы

12 июля 2023, 08:18
На Сахалине у двухлетнего ребенка, прибывшего из Москвы, обнаружили заболевание корью. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют проверку всех пассажиров, которые летели этим же рейсом.

По информации, ребенок прилетел на остров 30 июня и не имел прививки против кори. В настоящее время заболевший находится в больнице под наблюдением медицинского персонала, ему назначено соответствующее лечение, пишет ФедералПресс.

Специалисты призывают всех граждан, которые летели из Москвы в Южно-Сахалинск 30 июня, немедленно обратиться к врачам для прохождения необходимых медицинских мер и консультаций.

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