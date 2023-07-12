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Врач рассказала о причинах возникновения морщин и факторах преждевременного старения

12 июля 2023, 07:51
Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова поделилась советами о том, как справиться с возрастными морщинами, в беседе с Pravda.Ru.

В своем объяснении, она отметила, что морщины возникают из-за чрезмерной мимики и в результате естественных складок на коже.

Татьяна Егорова также отметила, что сухая и обезвоженная кожа способствуют появлению морщин, а избыточное воздействие солнечных лучей также влияет на их формирование. Она рекомендует ограничивать мимические движения и при необходимости использовать ботулотоксин. Для ухода за кожей также рекомендуется использовать увлажняющие и питательные кремы, а также проводить процедуры биоревитализации и мезотерапии, которые помогают предотвратить появление морщин и улучшить состояние кожи.

Татьяна Егорова также описала факторы, которые способствуют преждевременному старению кожи.

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