Врач рассказала о причинах возникновения морщин и факторах преждевременного старения

Татьяна Егорова также отметила, что сухая и обезвоженная кожа способствуют появлению морщин, а избыточное воздействие солнечных лучей также влияет на их формирование. Она рекомендует ограничивать мимические движения и при необходимости использовать ботулотоксин. Для ухода за кожей также рекомендуется использовать увлажняющие и питательные кремы, а также проводить процедуры биоревитализации и мезотерапии, которые помогают предотвратить появление морщин и улучшить состояние кожи.