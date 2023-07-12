Возможные причины отравления детей в Орске: разъяснения иммунолога

По его словам, причиной отравления мог стать йогурт. Врач отметил, что в молочных продуктах могут развиваться все виды микробов, кроме анаэробных. Иммунолог предположил, что такое загрязнение может быть вызвано фекальным или сточным загрязнением по ходу производственного процесса, пишет RT.