Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Возможные причины отравления детей в Орске: разъяснения иммунолога

12 июля 2023, 09:37
Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук и врач — терапевт-иммунолог, дал комментарий относительно возможных причин отравления детей в городе Орске Оренбургской области.

По его словам, причиной отравления мог стать йогурт. Врач отметил, что в молочных продуктах могут развиваться все виды микробов, кроме анаэробных. Иммунолог предположил, что такое загрязнение может быть вызвано фекальным или сточным загрязнением по ходу производственного процесса, пишет RT.

Микробы, которые вызывают пищевые отравления, быстро размножаются и не требуют особых условий для этого. Поэтому важно провести диагностику и начать лечение сразу после установления микробиологического диагноза. Обычно в таких случаях назначаются широкоспектровые антибиотики, а также важно компенсировать потерю жидкости, особенно у детей, чтобы избежать обезвоживания, сообщил медик.

Подпишитесь
Регион вымирает. В Омской области за полгода скончалось более 12 тысяч человек
Сегодня, 09:26
Рельсы плавятся, как сырки. Аномальная жара в Омске угрожает железной дороге
Сегодня, 06:22
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Сегодня, 10:16
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Сегодня, 07:40
В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин
Сегодня, 10:45