Возможные причины отравления детей в Орске: разъяснения иммунолога

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По его словам, причиной отравления мог стать йогурт. Врач отметил, что в молочных продуктах могут развиваться все виды микробов, кроме анаэробных. Иммунолог предположил, что такое загрязнение может быть вызвано фекальным или сточным загрязнением по ходу производственного процесса, пишет RT.
Микробы, которые вызывают пищевые отравления, быстро размножаются и не требуют особых условий для этого. Поэтому важно провести диагностику и начать лечение сразу после установления микробиологического диагноза. Обычно в таких случаях назначаются широкоспектровые антибиотики, а также важно компенсировать потерю жидкости, особенно у детей, чтобы избежать обезвоживания, сообщил медик.