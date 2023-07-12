Владелец Башкирского кровельного завода может лишиться бизнеса

Помещения удалось переоформить Константину Соколову, экс-юристу Киселева, так как у него на руках была доверенность предпринимателя. Согласно заявлениям Соколова и водителя Сергея Александрова, в день продажи производственных помещений они якобы привезли полную сумму наличными Киселеву. Позднее выяснилось, что телефонный биллинг не смог установить, находились ли все три вышеназванных лица в указанный день в одной локации.