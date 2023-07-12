Владелец Башкирского кровельного завода может лишиться бизнеса

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Однако Верховный суд Республики Башкортостан намеревается судить его по очередному, третьему по счету обвинению в изнасиловании, пишет versia.ru.
Но настоящими причинами для такого требования может являться намерение бывших родственников бизнесмена, которые хотят отобрать у Киселева бизнес.
Обвинения в адрес Киселева в изнасилованиях были сделаны после начала длительного корпоративного разбирательства с семьей его экс-супруги, которая до замужества носила фамилию Романова. Выяснения отношений между бывшими супругами из-за недвижимости продолжаются на протяжении восьми лет.
Дело о 12 эпизодах изнасилования, которые якобы произошли с 2009 по 2010 год, завели только в 2017 году. Обвинители опирались на показания женщин, которые были слишком похожи на жриц любви, чьи портфолио размещены на соответствующих сайтах для взрослых в Уфе.
При первом рассмотрении дела потерпевшие несколько раз меняли время и место событий, о которых они свидетельствовали. Суд первой инстанции два раза (в разном составе) признал невиновность предпринимателя. При повторном рассмотрении дела в Кармаскалинском межрайонном суде владельца Башкирского кровельного завода опять признали невиновным. Однако позже Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии нашла основания для отмены приговора.
Было заявлено, что один из свидетелей, Сергей Александров, якобы привозил потерпевших гражданок к Киселеву. Ранее выступающий в роли свидетеля Александров намеревался добиться взыскания семи миллионов рублей у К. И. Киселевой, которая на тот момент была второй официальной женой фигуранта уголовного дела, но безуспешно.
15 лет назад Киселев развелся с супругой, дочерью Романовых, но еще шесть следующих лет владел общим бизнесом с ее родственниками. В 2015 году бизнесмену удалось выяснить, что производственные помещения, которые находились в его собственности после развода, на самом деле принадлежат отцу бывшей супруги Ивану Романову.
Помещения удалось переоформить Константину Соколову, экс-юристу Киселева, так как у него на руках была доверенность предпринимателя. Согласно заявлениям Соколова и водителя Сергея Александрова, в день продажи производственных помещений они якобы привезли полную сумму наличными Киселеву. Позднее выяснилось, что телефонный биллинг не смог установить, находились ли все три вышеназванных лица в указанный день в одной локации.
Киселев через суд потребовал признать ничтожной сделку по продаже. Однако его оппоненты назвали предварительный договор поддельным и подали в полицию заявление о мошенничестве.
Суд не стал учитывать несостыковки в экспертизах документа, и Киселев был признан виновным в мошенничестве. Его отправили в колонию на три года и восемь месяцев, однако позже приговор заменили на условный срок по апелляции.
Предположительно, обвинения в преступлениях явились инструментом давления одной из сторон корпоративного разбирательства. Родственники экс-супруги Киселева решили присвоить его бизнес любым способом.
По мнению журналистов «Версии», такой конфликт стоит остановить, чтобы система правосудия не нанесла урона предпринимателю из-за недобросовестных экс-партнеров.