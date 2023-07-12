Важный совет: спасатель рекомендует иметь запас питьевой воды во время наводнения

Первое правило — иметь при себе питьевую воду. Во время наводнения обычная вода может сильно загрязниться, поэтому важно запастись чистой питьевой водой заранее. Если есть возможность, стоит также выбраться на более высокую точку. Если это крупное здание, то лучше переместиться на верхние этажи или даже на крышу, пишет RT.