Важный совет: спасатель рекомендует иметь запас питьевой воды во время наводнения

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Первое правило — иметь при себе питьевую воду. Во время наводнения обычная вода может сильно загрязниться, поэтому важно запастись чистой питьевой водой заранее. Если есть возможность, стоит также выбраться на более высокую точку. Если это крупное здание, то лучше переместиться на верхние этажи или даже на крышу, пишет RT.
Второе правило — иметь яркий предмет, которым можно отметить себя для сотрудников экстренных служб. Это может быть яркая ткань или одежда, которую можно привязать к себе. Такие предметы помогут спасателям легче заметить вас в ходе спасательной операции.
Также рекомендуется иметь при себе фонарик и теплую одежду для защиты от дождя. Фонарик поможет вам видеть в темноте и ориентироваться, а теплая одежда поможет согреться в холодное время.
В случае экстренной ситуации необходимо позвонить по единому телефону спасения 112. Это позволит быстро связаться с экстренными службами и получить помощь.