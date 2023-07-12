В Углегорске возбуждено уголовное дело после нападения собак на девочку

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По информации, полученной от следственного комитета, девочку спасли прохожие, когда она была окружена собаками на улице Инженерной. Ребенка доставили в центральную районную больницу с глубокими ранами на обеих ногах, в области промежности и ягодиц, пишет ФедералПресс.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». Следователи будут выяснять, каким образом ответственные лица обращались с бездомными животными.
Также данное происшествие проверяет областная прокуратура.