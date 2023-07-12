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В Углегорске возбуждено уголовное дело после нападения собак на девочку

12 июля 2023, 08:20
В Углегорске началось расследование уголовного дела после нападения группы бездомных собак на маленькую девочку. Ребенок в настоящее время находится в больнице.

По информации, полученной от следственного комитета, девочку спасли прохожие, когда она была окружена собаками на улице Инженерной. Ребенка доставили в центральную районную больницу с глубокими ранами на обеих ногах, в области промежности и ягодиц, пишет ФедералПресс.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность». Следователи будут выяснять, каким образом ответственные лица обращались с бездомными животными.

Также данное происшествие проверяет областная прокуратура.

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