В Углегорске возбуждено уголовное дело после нападения собак на девочку

По информации, полученной от следственного комитета, девочку спасли прохожие, когда она была окружена собаками на улице Инженерной. Ребенка доставили в центральную районную больницу с глубокими ранами на обеих ногах, в области промежности и ягодиц, пишет ФедералПресс.