В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:47
Сегодня, 12 июля, стало известно о смерти Вадима Владиславовича Дрягина — известного омского социолога, основателя и руководителя «Центра гуманитарных, социально-экономических и политических исследований», последние годы занимавшего пост директора ООО «ГЭПИЦентр II».
— Вадим Владиславович скончался сегодня, — уточнили в этой организации. — У него случился инсульт.
Дрягину было 62 года. Помимо работы в своем «Центре», он преподавал в СибАДИ, руководил избирательными кампаниями ряда известных омских политиков (в их числе Андрей Голушко, Владимир Варнавский, Александр и Владимир Веретено, Игорь Зуга, Владимир Исправников). Он консультировал предвыборные штабы Сергея Калинина, Дмитрия Шадрина, Андрея Стрельца.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким покойного.