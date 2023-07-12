В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин

Дрягину было 62 года. Помимо работы в своем «Центре», он преподавал в СибАДИ, руководил избирательными кампаниями ряда известных омских политиков (в их числе Андрей Голушко, Владимир Варнавский, Александр и Владимир Веретено, Игорь Зуга, Владимир Исправников). Он консультировал предвыборные штабы Сергея Калинина, Дмитрия Шадрина, Андрея Стрельца.