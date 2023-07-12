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В Омске скончался социолог и директор «ГЕПИЦентра 2» Вадим Дрягин

12 июля 2023, 10:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Городу55 рассказали, что причиной смерти стал инсульт.

Сегодня, 12 июля, стало известно о смерти Вадима Владиславовича Дрягина — известного омского социолога, основателя и руководителя «Центра гуманитарных, социально-экономических и политических исследований», последние годы занимавшего пост директора ООО «ГЭПИЦентр II».

— Вадим Владиславович скончался сегодня, — уточнили в этой организации. — У него случился инсульт.

Дрягину было 62 года. Помимо работы в своем «Центре», он преподавал в СибАДИ, руководил избирательными кампаниями ряда известных омских политиков (в их числе Андрей Голушко, Владимир Варнавский, Александр и Владимир Веретено, Игорь Зуга, Владимир Исправников). Он консультировал предвыборные штабы Сергея Калинина, Дмитрия Шадрина, Андрея Стрельца.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким покойного.

Умер почетный гражданин Омской области Равиль Бикбавов
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#Николай Эйхвальд#ГЭПИЦентр#Город#Новости#Вадим Дрягин
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