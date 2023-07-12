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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Циклон принесет похолодание в Москву

12 июля 2023, 07:43
Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России, поделилась с RT прогнозом погоды в ближайшие дни для столичного региона.

В Москве в ближайшие дни ожидается изменение погоды. Повышение температуры связано с перемещением циклона из Верхней Волги в северо-западном направлении. Этот циклон будет влиять на столичный регион, приводя к похолоданию и ограничивая прогрев воздушных масс. Ожидается облачность и небольшие осадки в виде дождя с умеренной интенсивностью.

Наиболее прохладным днем будет четверг, 13 июля. Дневная температура составит +14…+16 °C. Ночью ожидается +10…+12 °C в Москве и +8…+13 °C по области. С пятницы начнется повышение температуры, ночью станет на 1°C теплее, а днем — на 3-4 °C.

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