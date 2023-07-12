Циклон принесет похолодание в Москву

В Москве в ближайшие дни ожидается изменение погоды. Повышение температуры связано с перемещением циклона из Верхней Волги в северо-западном направлении. Этот циклон будет влиять на столичный регион, приводя к похолоданию и ограничивая прогрев воздушных масс. Ожидается облачность и небольшие осадки в виде дождя с умеренной интенсивностью.