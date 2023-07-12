Циклон принесет похолодание в Москву

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В Москве в ближайшие дни ожидается изменение погоды. Повышение температуры связано с перемещением циклона из Верхней Волги в северо-западном направлении. Этот циклон будет влиять на столичный регион, приводя к похолоданию и ограничивая прогрев воздушных масс. Ожидается облачность и небольшие осадки в виде дождя с умеренной интенсивностью.
Наиболее прохладным днем будет четверг, 13 июля. Дневная температура составит +14…+16 °C. Ночью ожидается +10…+12 °C в Москве и +8…+13 °C по области. С пятницы начнется повышение температуры, ночью станет на 1°C теплее, а днем — на 3-4 °C.