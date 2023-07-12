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Цены на российскую нефть Urals достигли потолка цен Евросоюза

12 июля 2023, 07:54
Популярная марка российской нефти Urals достигла установленной Евросоюзом отметки потолка цен в 60 долларов за баррель, поскольку сокращение добычи нефти Саудовской Аравией привело к узкому рынку нефтепродуктов, пишет Pravda.Ru.

Игроки на нефтяном рынке вынуждены следовать трендам сокращения добычи нефти стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, что вызывает рост цен на российскую нефть.

Жавье Блас, американский колумнист, отметил, что рынок среднесернистой нефти сужается из-за сокращения добычи Саудовской Аравией в июле и августе, что значительно повышает цены на российскую марку Urals. Стоимость Urals уже достигла предельной отметки, установленной санкционным потолком Евросоюза, но дальнейшее поведение рынка в настоящее время сложно предсказать.

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