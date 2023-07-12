Цены на российскую нефть Urals достигли потолка цен Евросоюза

Жавье Блас, американский колумнист, отметил, что рынок среднесернистой нефти сужается из-за сокращения добычи Саудовской Аравией в июле и августе, что значительно повышает цены на российскую марку Urals. Стоимость Urals уже достигла предельной отметки, установленной санкционным потолком Евросоюза, но дальнейшее поведение рынка в настоящее время сложно предсказать.