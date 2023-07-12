Травмирующее событие. 6-летний омич сошел с ума, став свидетелем убийства своего отца

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В пресс-службе омского следкома поделились новыми подробностями происшествия, случившегося в канун Нового года в Омском районе. 25 декабря 2022 года 44-летняя жительница села Андреевка на глазах у двух малолетних детей во время ссоры зарезала своего 59-летнего супруга.
В тот день пострадал также и общий знакомый пары, который пытался помешать действиям женщины. Детей после произошедшего изъяли из семьи.
В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего мальчика, который стал очевидцем трагедии, развилось психическое расстройство. Этот диагноз подтвердила судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Поэтому 10 июля на 44-летнюю женщину завели второе уголовное дело — на этот раз по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней составляет 10 лет тюрьмы.
Добавим, что расследование продолжается, сотрудники следкома продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.
Ранее Город55 рассказывал об убийстве ревнивым мужчиной своей сожительницы. Произошло все 8 июля в Марьяновском районе. Перед ссорой женщина сказала, что собирается уйти к другому.