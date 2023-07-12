Травмирующее событие. 6-летний омич сошел с ума, став свидетелем убийства своего отца

В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего мальчика, который стал очевидцем трагедии, развилось психическое расстройство. Этот диагноз подтвердила судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Поэтому 10 июля на 44-летнюю женщину завели второе уголовное дело — на этот раз по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней составляет 10 лет тюрьмы.