ТПП: Объем торговли в рамках Евразийского экономического союза увеличился на 15%

На вопрос об оценке «Иннопрома» в качестве площадки для развития российской промышленности Катырин ответил: «Иннопром очень хорошая площадка для проведения подобных мероприятий. Я вот каждый год сюда приезжаю, каждый год новое для себя открываю, я впечатлен, потому что такие вещи, которые научились делать, превосходят зарубежные аналоги. Как мне сказали, в этом году тут тридцать пять тысяч участников. Ну и по стендам, если вы пройдете посмотрите, конечно, это впечатляет, уровень того, что сюда привезли российские регионы, российские предприниматели».