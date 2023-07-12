ТПП: Объем торговли в рамках Евразийского экономического союза увеличился на 15%

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Говоря об оценке текущего экономического сотрудничества между Россией и ЕАЭС, президент ТПП Сергей Катырин подчеркнул, что оно развивается в достаточной степени.
«Сейчас только что было обсуждение проектов новых. Очень хороший проект, который мы поддерживаем, это субсидирование ключевых ставок по проектам, которые кредитуются из банков Евразийского союза. Это промышленная кооперация, в которой должно быть не менее трех стран. Мы открыли специальный проектный офис, который занимается подбором этих проектов», — сообщил Катырин.
По его словам, пока речь о небольших суммах, порядка 17-18 млрд рублей, но с января начнет работать проектный офис, который создан на базе российской Торгово-промышленной палаты. В настоящее время уже получено около ста заявок от партнеров из четырех стран.
Также он добавил, что между Россией и странами-партнерами имеется ряд вопросов.
«Надо начать даже с самых простых, это стандартизация. Треть стандартов из 15 тысяч, которые там регулируют, ну где-то там процентов тридцать, как сегодня было сказано, это или устаревшие стандарты или те, которые, так сказать, имеют разночтения», — отметил глава ТПП.
Он также добавил, что когда говорится о промышленной кооперации, необходимо, чтобы участники одинаково понимали «какая резьба и какое отверстие, в чем измеряется и так далее». Другой вопрос — это подготовка кадров, поскольку люди, получившие образование, должны одинаковые навыки иметь, чтобы работать в любой из пяти стран.
На вопрос об оценке «Иннопрома» в качестве площадки для развития российской промышленности Катырин ответил: «Иннопром очень хорошая площадка для проведения подобных мероприятий. Я вот каждый год сюда приезжаю, каждый год новое для себя открываю, я впечатлен, потому что такие вещи, которые научились делать, превосходят зарубежные аналоги. Как мне сказали, в этом году тут тридцать пять тысяч участников. Ну и по стендам, если вы пройдете посмотрите, конечно, это впечатляет, уровень того, что сюда привезли российские регионы, российские предприниматели».