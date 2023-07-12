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ТПП: Объем торговли в рамках Евразийского экономического союза увеличился на 15%

12 июля 2023, 06:02
Фото: Фрагмент видео
Объем торговли в рамках Евразийского экономического союза в прошлом году вырос на 15%. В Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром» представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) обсуждали развитие сотрудничества со странами ЕАЭС, ШОС и Белоруссией.

Говоря об оценке текущего экономического сотрудничества между Россией и ЕАЭС, президент ТПП Сергей Катырин подчеркнул, что оно развивается в достаточной степени.

«Сейчас только что было обсуждение проектов новых. Очень хороший проект, который мы поддерживаем, это субсидирование ключевых ставок по проектам, которые кредитуются из банков Евразийского союза. Это промышленная кооперация, в которой должно быть не менее трех стран. Мы открыли специальный проектный офис, который занимается подбором этих проектов», — сообщил Катырин.

По его словам, пока речь о небольших суммах, порядка 17-18 млрд рублей, но с января начнет работать проектный офис, который создан на базе российской Торгово-промышленной палаты. В настоящее время уже получено около ста заявок от партнеров из четырех стран.

Также он добавил, что между Россией и странами-партнерами имеется ряд вопросов.

«Надо начать даже с самых простых, это стандартизация. Треть стандартов из 15 тысяч, которые там регулируют, ну где-то там процентов тридцать, как сегодня было сказано, это или устаревшие стандарты или те, которые, так сказать, имеют разночтения», — отметил глава ТПП.

Он также добавил, что когда говорится о промышленной кооперации, необходимо, чтобы участники одинаково понимали «какая резьба и какое отверстие, в чем измеряется и так далее». Другой вопрос — это подготовка кадров, поскольку люди, получившие образование, должны одинаковые навыки иметь, чтобы работать в любой из пяти стран.

На вопрос об оценке «Иннопрома» в качестве площадки для развития российской промышленности Катырин ответил: «Иннопром очень хорошая площадка для проведения подобных мероприятий. Я вот каждый год сюда приезжаю, каждый год новое для себя открываю, я впечатлен, потому что такие вещи, которые научились делать, превосходят зарубежные аналоги. Как мне сказали, в этом году тут тридцать пять тысяч участников. Ну и по стендам, если вы пройдете посмотрите, конечно, это впечатляет, уровень того, что сюда привезли российские регионы, российские предприниматели».

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